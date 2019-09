JAKARTA - Memiliki rumah yang nyaman tentu menjadi impian kebanyakan orang. Namun, untuk mewujudkannya tentu tak mudah dan butuh banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya, yaitu dengan melengkapi furnitur di rumah.

Penggunaan asesoris seperti kayu akan membantu rumah kamu terlihat natural dengan rasa alam keindahan. Tak perlu khawatir bila kamu adalah orang yang kreatif ataupun menyukai hal baru yang cukup berbeda, seperti palet kayu.

Salah satu jenis furnitur ini cukup diminati saat ini karena memberikan nuansa yang baru dan berbeda. Selain lebih ekonomis, kamu juga dapat memasangnya sendiri dan menyesuaikan dengan tujuan pemakaian dan penempatannya di rumah.

Oleh karena itu, berikut inspirasi penggunaan palet kayu, melansir The Spruce, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

1. Palet Kayu pada Pintu Masuk





Jika kamu menyukai suasana pedesaan, kamu bisa melakukannya dengan menempelkan papan palet ke langit-langit teras depan pintu masukmu. Kamu hanya tinggal melepas bohlam lampu di langit-langit sementara, lalu pasangkan palet kayu, kemudian pasang kembali bohlam lampu tersebut.

2. Meja Taman dengan Palet Kayu





Kamu punya meja lama yang tak terpakai? Sebelum berpikir untuk membuangnya, kamu bisa gunakan cara ini untuk membuat meja tersebut kembali cantik. Ganti bagian atas meja dengan palet kayu dengan memakunya ataupun dengan menggunakan sekrup.

3. Gunakan sebagai Headboard Tempat Tidur





Nuansa kayu juga dapat kamu ciptakan di kamar tidur dengan memasang palet kayu menggantikan headboard asli pada tempat tidur. Selain dapat mengubah suasana, palet kayu juga dapat rutin dibersihkan dan tidak mudah menyerap debu seperti headboard yang terbuat dari kain.

4. Palet Kayu sebagai Penutup Radiator



Radiator menjadi salah satu perlengkapan rumah yang cenderung mengganggu pandangan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menyembunyikannya dibalik penutup yang terbuat dari palet kayu. Hal ini akan menyamarkan keberadaan radiator dan menambah keindahan di dalam rumah.

5. Palet Kayu pada Dinding Dapur

Ubah gaya dapur rumah mu agar tak ketinggalan zaman dengan menggunakan palet kayu di bagian dinding. Cara ini bahkan sangat mudah diterapkan dan menambah kesan antik pada dapur.

6. Rak Buku dari Palet Kayu

Jika kamu punya banyak buku, tempatkanlah pada rak buku yang kuat. Gunakan palet kayu untuk menambah keindahan, serta memudahkan pembuatan rak buku dalam waktu yang relatif cepat.

7. Ruang Tamu dengan Nuansa Palet Kayu

Penggunaan palet kayu pada ruang tamu dapat digunakan pada sofa sudut ruangan. Gunakan palet kayu sebagai alasnya dan lapisi bagian atasnya dengan tikar dan berikan bantal. 8. Rangka Tempat Tidur dari Palet Kayu

Kamu dapat menggunakan palet kayu sebagai rangka penyangga tempat tidur. Rangka ini dapat kamu buat dengan praktis dan dapat kamu pindahkan kemanapun. 9. Tempat Sampah dari Palet Kayu

Pembuatan tempat sampah ini dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Kamu dapat membuatnya dengan menggabungkan keempat sisinya membentuk segi empat . 10. Palet Kayu Sebagai Rak Pot

Kamu hanya butuh beberapa palet kayu dan lem untuk membuat rak pot sederhana berikut ini. Dengan sentuhan rak pot dari palet kayu dapat menambah keserasian dengan taman di rumah.