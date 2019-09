JAKARTA - Baru-baru ini, muncul video viral yang menunjukkan penyelamatan hiu nyasar di PLTU Paiton. Proses evakuasi berlangsung menegangkan. Pasalnya, dibutuhkan alat berat dengan melibatkan tim profesional untuk menggiring hiu tersebut ke dalam jaring yang telah dipersiapkan.

Ternyata, jenis dari hiu tersebut adalah hiu paus (Rhincodon Typus). Cukup menguntungkan bagi para evakuator karena hiu ini tidak memakan manusia, melainkan plankton. Hal ini diperkuat oleh akun resmi Instagram Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"#SahabatBahari pasti sudah mengenal Hiu paus (Rhincodon typus) kaan? Yang biasa disebut Raksasa lembut ituu! Yup.. Hiu paus ini memiliki sifat yang bersahabat termasuk kepada manusia. Meski bertubuh besar, makanannya itu plankton lho.. Hiu paus membuka mulut besarnya untuk menangkap plankton yang berada di lautan," tulis @kkpgoid, Jumat (20/9/2019).

Selain itu, hal menarik lainnya dari hiu paus ini adalah Rhincodon Typus merupakan spesies ikan terbesar di dunia dan dapat tumbuh hingga 18 meter bahkan lebih. Tidak hanya itu, hiu ini juga tidak termasuk ke klasifikasi ikan mamalia.

Jasanya di dunia kelautan pun cukup besar. Sebab, hiu ini dianggap sebagai penjaga laut yang menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka tersebar di seluruh perairan dunia yang beriklim tropis hingga subtropis.

Sayangnya, status hiu paus saat ini sangat menyedihkan. Mereka terancam punah, menurut daftar merah untuk Spesies Terancam oleh The International Union for Conservation of Nature. Bahkan, hiu paus masuk Apendiks II Cites dan Red List IUCN 'Vulnerable'.

Perlu diketahui di Indonesia sendiri hiu paus dilindungi penuh di perairan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013.