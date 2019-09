JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) siap menghadapi revolusi industri 4.0. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus digalakkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berbagai cara ditempuh Bekraf dalam pengembangan kualitas SDM agar bisa memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0.

"Bekraf secara aktif menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi SDM di berbagai subsektor ekonomi kreatif yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas SDM ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri di era 4.0," ungkap Kepala Bekraf Triawan Munaf saat media gathering bertajuk Bincang Bareng Bekraf di Kaum Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Kegiatan media gathering tahunan ini sebagai ajang silaturahmi dengan media sekaligus menyampaikan kinerja dan capaian Bekraf. "Selama satu tahun terakhir, Bekraf telah menyelenggarakan berbagai program untuk peningkatan kualitas SDM," katanya.

Program tersebut di antaranya adalah Orbit, SCARA, LOCK, Create, IKKON, Docs by The Sea, BIGGER, BEACON, Bekraf Creative Labs Bekraf Developer Day (BDD), Bekraf for Pres Startup (Bekup), Kelas Keuangan, sertifikasi profesi, pelatihan Komisi Film Daerah (KFD) dan lainnya.

Selain itu, ada pula upaya monetisasi produk kreatif melalui program Katapel, Identities, Food Startup Indonesia, Go Startup Indonesia, Kreatifood, dan mengikutsertakan pelaku kreatif dalam event internasional. Bekraf juga melakukan upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat nasional di antaranya sosialisasi Rindekraf, Bantuan Pemerintah (Banper), Satu Pintu, travel grant ekosistem juga dilakukan di tingkat regional maupun dunia melalui ASEAN Penguatan Regional Workshop on Creative Economy, Asia Content Business Summit 2019, dan Friends of Creative Economy (FCE). Berbagai upaya Bekraf dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif akan ditampilkan dalam Bekrof Festival 2019 yang akan dilaksanakan di Benteng Vastenburg, Solo pada Jumat- Minggu, 4-6 Oktober 2019. Selain menghadirkan program pengembangan SDM (talkshow, workshop dan seminar), acara ini juga dimeriahkan dengan showcase, fashion show, hiburan musik, hingga pasar kreatif. Mengusung tema Kita, Kaya, Karya, Bekraf Festival 2019 juga menampilkan karya kreatif Indonesia hasil kolaborasi dengan pengrajin lokal.