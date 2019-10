NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street naik pada perdagangan Senin waktu setempat, dibantu kenaikan di Apple, Microsoft dan Merck & Co. Selain itu, investor tengah mengesampingkan kekhawatiran tentang perang dagang AS-China.

Saham Apple Inc naik 2,4%, setelah Chief Executive Officer Tim Cook mengatakan, bahwa penjualan iPhone terbaru dimulai dengan awal yang kuat. Apple juga sedang berjuang untuk membalikkan penyusutan penjualan iPhone di tengah pelemahan permintaan global untuk smartphone.

Tak hanya itu, Wall Street menguat dibantu oleh kenaikan saham 0,9% Microsoft Corp. Demikian dikutip dari Reuters, Selasa (1/10/2019).

Adapun indeks utama Wall Street, Dow Jones Industrial Average naik 0,36% menjadi berakhir pada 26.916,83 poin. Sedangkan S&P 500 naik 0,50% menjadi 2.976,73 dan Nasdaq Composite menambahkan 0,75% menjadi 7.999,34.

Wall Street mendapat sentimen positif lainnya setelah Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro menolak laporan yang mengatakan akan ada penghapusan perusahaan China dari bursa saham AS. Dia menegaskan kabar tersebut sebagai berita tidak benar.

Untuk itu, saham perusahaan AS yang terdaftar di AS, seperti Alibaba Group Holding Ltd dan Baidu Inc masing-masing naik 0,8% dan 1,5%. Meski demikian, ideks utama Wall Street yang akan segera berakhir di September mencatat kinerja kuartalan terlemah sepanjang tahun ini. Di mana pasar saham diguncang sejumlah isu di antaranya ketegangan perdagangan AS-China, inversi dari bagian penting dari kurva imbal hasil AS dan gejolak politik di Washington.