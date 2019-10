JAKARTA - Hasil seleksi calon PNS 2018 untuk Papua dan Papua Barat belum juga diumumkan. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyebut masih berusaha agar bisa secepatnya hasil tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat.

"Panselnas berusaha secepatnya umumkan hasil seleksi #CPNS2018 Papua & Papua Barat," begitu tulis akun Twitter BKN, @BKNgoid, Kamis (3/9/2019).

Dia menjelaskan, saat ini masih ada beberapa kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang belum menyampaikan komposisi formasinya.

"Sudah lama sekali kami minta," tutur dia.

"We can not wait any longer. So, please stay tune," jelas dia.

Sekadar mengingatkan, ada sekira 76 kementerian/lembaga pusat dan 525 pemda yang membuka pendaftaran CPNS 2018. Adapun total formasi yang disediakan mencapai 238.015. Dari angka tersebut, 51.271 posisi akan ditempatkan di pemerintah pusat. Sementara itu, 186.744 diperuntukkan bagi instansi daerah.