NEW YORK - Harga emas berjangka pada perdagangan kamis mengalami penguatan. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat mengumumkan tarif untuk barang-barang Eropa yang membuat ketidakpastian prospek ekonomi global.

Melansir laman reuters, Jumat (4/10/2019), emas spot mengalami kenaikan sebesar 0,4% ke USD1.504,7 per ons. Sementara itu, emas berjangka AS naik 0,2% ke USD1.510,7 per ons.

Seperti diketahui, AS pada hari Rabu mengatakan akan memberikan tarif pada produk-produk tertentu dari Uni Eropa setelah Organisasi Perdagangan Dunia memberi Washington lampu hijau untuk mengenakan tarif pada barang-barang UE senilai USD7,5 miliar setiap tahun untuk perdagangan jangka panjang.

"Tarif Trump terhadap Uni Eropa menciptakan sejumlah ketidakpastian dan potensi kegagalan ekonomi," kata analis SP Angel John Meyer.

Hal ini membuat harga emas meningkat. Dikarenakan, emas dianggap sebagai pelindung dari ketidakpastian ekonomi dan politik.

Selain itu, kesuraman ekonomi di Eropa pun bertambah usai survei menunjukan pertumbuhan bisnis zona euro terhenti pada September. Hal ini dikarenakan kontraksi yang sedang berlangsung dalam aktivitas manufaktur semakin mempengaruhi industri jasa.

"Itu semua menunjukkan tekanan yang berkelanjutan di pasar dan penerbangan yang tak terhindarkan menuju resesi," kata Meyer.

Kepala analis ActivTrades, Carlo Alberto De Casa mengatakan, emas Rebound ke USD1.500 di saat ketegangan perdagangan. Tren jangka pendek tetap akan bergerak beragam. "Sementara jangka menengah-panjang masih positif untuk emas," katanya. Emas telah melonjak 1,4% pada hari Rabu setelah data mengecewakan tentang perekrutan oleh pengusaha swasta AS membuat para investor khawatir tentang perlambatan pertumbuhan di ekonomi terbesar di dunia itu. Di tempat lain, platinum naik 0,9% menjadi USD894,82 per ounce, sementara perak naik 0,4% menjadi USD17,63 per ounce. Palladium naik 0,2% pada USD1,690.64 per ons.