JAKARTA - Beberapa miliarder di dunia ternyata pernah keluar alias dropout dari perguruan tinggi. Faktanya, miliarder tersebut tidak memiliki gelar sama sekali.

Miliarder yang pernah memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi dan fokus pada perusahaan, salah satunya adalah CEO Facebook Mark Zuckerberg. Sementara itu, ada juga miliarder yang memperoleh kekayaan setelah meninggalkan sekolah, seperti pendiri Uber Travis Kalanick. Dia keluar dari berbagai sekolah, seperti Harvard, UCLA hingga The City College of New York.

Melansir dari Business Insider, Kamis (10/10/2019), berikut 8 miliarder yang putus sekolah sebelum meraup keuntungan di perusahannya:

1. Perancang Busana Ralph Lauren keluar sekolah dari Baruch College di The City College of New York





Kisah perancang berusia 79 tahun dalam mendirikan perusahaan fashion, ketika menjual dasi dari laci meja saat bekerja di sebuah kantor di Empire State Building. Lauren hanya menempuh pendidikan tingginya selama 2 tahun sebelum akhirnya menjadi miliarder dengan kekayaan bersih USD5,8 miliar.

2. Pendiri dan ex-CEO WhatsApp Jan Koum keluar dari Universitas Negeri San Jose

Koum bekerja di Yahoo selama sembilan tahun sebelum mendirikan WhatsApp. Programmer komputer berusia 43 tahun itu, kini memiliki kekayaan bersih USD10 miliar.

3. Mark Zuckerberg meninggalkan Harvard untuk fokus di Facebook

Zuckerberg mendirikan jejaring sosial untuk membantu sesama siswa mempelajari nama-nama orang di kelas mereka. Namun tak lama setelah itu, dia keluar dan meninggalkan Harvard. Pengusaha 35 tahun ini memiliki kekayaan bersih saat ini sebesar USD66 miliar. 4. CEO Las Vegas Sands Sheldon Adelson keluar dari City College of New York.

Adelson menjadi kaya setelah mendirikan perusahaan bernama Comdex. Itu merupakan perusahaan yang menyelenggarakan pameran dagang yang berfokus pada teknologi. Adelson dan rekan-rekannya menjualnya bersama dengan pertunjukan kecil lainnya ke SoftBank dengan harga USD862 juta. Pria berusia 86 tahun itu kini memiliki kekayaan bersih USD33,1 miliar. 5. Pendiri CNN Ted Turner meninggalkan Brown University sebelum lulus Turner dikeluarkan dari Brown karena mengizinkan pacarnya tinggal bersama di kamar asrama. Meskipun akhir Turner agak suram sebagaimana mahasiswa di sana. Kampusnya mengeluarkan gelar kehormatan bertahun-tahun kemudian. Pria berusia 80 tahun itu memiliki kekayaan bersih USD2,2 miliar. 6. Salah satu pendiri DreamWorks Animation David Geffen pernah berbohong tentang lulus dari UCLA untuk mempertahankan pekerjaan Geffen mengakui di depan umum bahwa dia benar-benar keluar dari University of Texas di Austin. Dia bekerja sebagai agen di William Morris sebelum mendirikan DreamWorks. Pria berusia 76 tahun itu sekarang orang terkaya di Hollywood dengan kekayaan bersihnya sekitar USD8,4 miliar. 7. Pendiri Oracle Larry Ellison keluar dari dua universitas yang berbeda. Ellison mendaftar di University of Illinois di Urbana-Champaign setelah sekolah menengah tetapi putus selama tahun kedua setelah ibu angkatnya meninggal. Kemudian, dia menyelesaikan satu semester di University of Chicago. Larry Ellison yang putus kuliah dua kali ini memiliki kekayaan USD68 miliar. Pria berusia 75 tahun itu memiliki kekayaan bersih USD63 miliar. 8. Bill Gates meninggalkan Harvard setelah dua tahun menemukan Microsoft

Pada 2010, The Harvard Crimson menyebut Gates sebagai orang yang paling sukses di Harvard. Dia meninggalkan sekolah Ivy League di tahun keduanya pada1975. Pria 63 tahun kini memiliki kekayaan hingga USD102 miliar. 9. Salah satu pendiri dan ex-CEO Uber Travis Kalanick mempelajari teknik komputer di UCLA sebelum berhenti bekerja di Scour. Setelah Scour mengajukan kebangkrutan, Kalanick mendirikan perusahaan perangkat lunak jaringan bernama Red Swoosh. Kalanick menjual Red Swoosh ke Akamai dengan harga USD23 juta pada 2007. Dia menggunakan sebagian dari uang itu untuk menghabiskan satu tahun keliling dunia sebelum mendirikan Uber. Pria berusia 43 tahun ini memiliki kekayaan bersih sekitar USD3,7 miliar. 10. Donald Newhouse keluar dari Syracuse University untuk membuat bisnis penerbitan keluarganya Newhouse kemudian membangun bisnis itu, Advance Publications, yang menjadi kerajaan media. Perusahaan ini sekarang memiliki banyak stasiun televisi, surat kabar, dan penerbit majalah Conde Nast, lapor Forbes. Newhouse yang berusia 90 tahun sekarang memiliki kekayaan bersih USD12,8 miliar dan pada 2016, dia kembali ke Syracuse untuk menerima gelar kehormatan.