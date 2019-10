JAKARTA - Para pemimpin daerah diharapkan akan semakin terpacu untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja mereka.

Peningkatan tersebut kemudian diharapkan bisa berimplikasi untuk memupuk keyakinan kepada masyarakat bahwa pemimpin mereka memang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam membangun daerahnya masing-masing.

Baca Juga: RI Maksimalkan Kerjasama Ekonomi dengan Eropa Tengah, Sektor Apa yang Diincar?

Peningkatan ini diharapkan setelah mengikuti program Indonesia Visionary Leader season 5 yang diadakan oleh Sindo Media yang berkomitmen untuk ambil bagian dalam mencetak para pemimpin bangsa yang visioner dengan menghadirkan program Indonesia Visionary Leader season 5 pada 15-16 Oktober 2019 di Auditorim Gedung Sindo. Demikian seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Tahun ini program Indonesia Visionary Leader mengangkat tema “Memacu Visi Menuju Kedigdayaan Investasi”. Program Indonesia Visionary Leader merupakan ajang bagi para pemimpin daerah untuk membuktikan kekuatan visi kepemimpinannya.

Baca Juga: Upaya BKPM Jemput Bola Cari Investor

Pemimpin daerah dari berbagai wilayah di Indonesia akan ikut ambil bagian dalam program ini. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, dan Bupati Tulang BawangWinarti. Kemudian Bupati Agam Indra Catri, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Wali Kota Tanjungpinang Syahrul.

Ikut berpartiasi juga Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Pemalang Junaedi, dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou. Selanjutnya Wali Kota Banda Aceh Perba Aminullah Usman, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Bupati Banjar Khalilurrahman, Bupati Wakatobi Arhawi, dan Wali Kota Madiun Maidi.

Para kepala daerah yang mengikuti program Indonesia Visionary Leader akan menjalani proses penilaian dari para panelis yang sangat kompeten di bidangnya.

Mereka adalah Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Ketua Pembina Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Andi Ilham Said, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.

Dalam presentasinya, para peserta akan memaparkan visi misi, implementasi beserta laporan kinerja yang selama ini dilakukan untuk membangun daerah yang di pimpinnya.