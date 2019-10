JAKARTA - Pelantikan Presiden beserta Wakil Presiden Indonesia terpilih tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Dalam hitungan hari saja, para menteri kabinet kerja jilid I akan melepas jabatannya masing-masing.

Untuk itu, beberapa menteri yang berada dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bertemu dalam rangka mengucapkan salam perpisahan. Hal ini terungkap dari postingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di Instagram.

"A farewell talk with happy smiles, Luhut Binsar Panjaitan, Susi Pudjiastuti, Arif Yahya, Budi Karya Sumadi, Ignasius Jonan, the Office of Coordinating Minister of Maritime, 15/10/2019," tulis @ignasius.jonan, Kamis (17/10/2019).

Pasalnya, Kemenko Maritim yang dikepalai Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan membawahi Kementerian ESDM yang diasuh oleh Ignasius Jonan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikomandoi oleh Menteri Susi Pudjiastuti, Kementerian Pariwisata yang dikendalikan oleh Arif Yahya, serta Kementerian Perhubungan yang berada dalam kendali Budi Karya Sumadi.

Dalam postingan tersebut, terlihat semua menteri yang berada di bawah naungan Menko Maritim hadir. Khusus untuk Menteri Jonan, ia ditemani oleh wakilnya di Kementerian ESDM Arcandra Tahar.

Perlu diketahui, pertemuan ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tampak senyum dan cengiran terpampang di wajah mereka semua.

