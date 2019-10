JAKARTA – Harga emas berjangka naik pada akhir perdagangan 23 Oktober 2019. Harga emas naik karena beberapa investor mencari aset yang aman setelah anggota parlemen Inggris menunda Brexit, sementara harapan pelonggaran moneter oleh The Fed memberikan dukungan lebih lanjut.

Melansir Reuters, Kamis (24/10/2019), harga emas di pasar sport naik 0,2% pada USD1,491 per ons. Emas berjangka AS menetap sekitar 0,6% lebih tinggi pada USD1,495.70 per ounce.

"Ketidakpastian di sekitar Brexit dan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pertumbuhan global masih membuat investor fokus pada emas," kata Analis logam mulia di Standard Chartered Bank, Suki Cooper.

Para pemimpin UE pada hari Rabu mempertimbangkan apakah akan memberikan Inggris perpanjangan Brexit selama tiga bulan, dan Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa jika mereka melakukannya dia akan mengadakan pemilihan pada hari Natal.

Investor juga menunggu pertemuan akhir bulan Federal Reserve AS, di mana ia diperkirakan akan mengurangi suku bunga acuan untuk ketiga kalinya berturut-turut tahun ini. Federal Fund Futures menyiratkan bahwa pedagang melihat peluang 91% untuk pemotongan suku bunga 25 basis poin oleh bank sentral.

Sementara itu harga logam mulia lainnya, perak naik 0,1% pada USD17,54 per ounce. Platinum naik 2,5% menjadi USD913,41, setelah mencapai level tertinggi lebih dari tiga minggu sebelumnya, sementara paladium defisit turun 0,8% pada USD1,742,01 per ounce.

