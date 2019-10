JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan susunan Kabinet Indonesia Maju. Ada masyarakat yang setuju, ada juga yang menyayangkan karena tidak ada nama Susi Pudjiastuti di susunan menteri Kabinet Kerja periode 2019-2024.

Di media sosial seperti Twitter, banyak masyarakat yang mengungkapkan rasa kecewa karena Susi Pudjiastuti tidak dipilih Jokowi. Seperti disampaikan pemilik akun @*chz*m_pr*b* dalam postingan Twitter-nya.

"Mr @jokowi tlh membentuk Tim Kerja Indonesia Maju.Ada Rakyat yg tdk sependapat dg pilihan Beliau, kecewa ya pasti'y..namun kita tdk bisa berbuat banyak utk itu, Prerogatif Presiden lah itu semua," tulisnya, seperti dikutip Okezone, Kamis (24/10/2019).

Selain itu, ada juga yang menilai bahwa keputusan Susi tidak masuk Kabinet Indonesia maju merupakan hak preogratif Jokowi.

"Hak prerogatif presiden atau ada yg ngatur/nekan presiden ?? Yang jelaslah...Biar akar rumput ngerti. Gak sangka buruk," tulis akun @Sd_25*.

Merespons rasa kecewa masyarakat tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara. Dia menjawab kekecewaan netizen, melalui reply postingan penduduk Twitter-land yang melakukan tagging ‘@susipudjiastuti’ kepadanya. Susi Pudjiastuti menyampaikan kepada rakyat untuk tidak melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja.

"try to see things without your eyes & do not!see things with your eyes only try to hear things without your ears & do not! listen to things with your ears only👍👍try to feel things from a distance & do not! feel things with your hand on it only.." tulis Susi.

"By doing those you will see more, you will hear more, you will feel more. Enrich you for more in anything," sambung Susi. Jawaban Susi tersebut pun mendapat banyak respons. "Nice quote bu susi. Mencoba melihat sesuatu dari dua sisi berbeda, lalu ambil keputusan sesuai hati nurani," ujar @**jir**d*s*n. "Bu Susi adalah Dewi Penjaga Laut Nusantara. Dan sekarang sang Dewi dipaksa pergi dari laut yang dijaga dan dirawatnya dengan kesungguhan hati.... Bu @susipudjiastuti, our heart is broken when you leave..," tulis @*nt*p*l*t*s*bsk. Melihat respons-respons tersebut, Susi juga membalas dengan memberikan gambar sesorang senyum. Kemudian ada juga gambar sedih. Asal tahu saja, dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, jabatan Susi Pudjiastuti digantikan Edhy Prabowo. Edhy merupakan mantan Ketua Komisi IV DPR atau mitra kerja Susi Pudjiastuti selama menjadi Menteri KKP. Seperti diketahui, netizen terus mempertanyakan Susi Pudjiastuti yang tidak lagi masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II, yang bernama Kabinet Indonesia Maju. Kegalauan netizen sebenarnya sudah terjadi Senin (21/10/2019). Di mana warganet menanti-nanti kehadiran Susi Pudjiastuti di Istana pada saat Presiden Joko Widodo memanggil nama-nama calon menteri. Pada hari Selasa (22/10/2019), Presiden kembali memanggil nama-nama yang memiliki kemampuan bidang ekonomi, seperti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono. Netizen pun ada yang berkomentar, "Sri Mulyani sudah, Pak Basuki sudah. Tinggal Susi Pudjiastuti." Namun, hingga sore hari Susi Pudjiastuti pun tidak tampak di Istana. Puncak kegalauan netizen adalah pada Selasa malam, di mana Susi Pudjiastuto menjadi trending topic di Twitter dengan keyword "#WeWantSusi". Para pendukung Susi berharap sang idola kembali masuk ke kabinet. Sayangnya hingga Presiden Joko Widodo melantik menteri Rabu (23/10/2019) pagi, Susi Pudjiastuti tidak ada. Netizen pun kembali berkicau. Luapan emosi tumpah di akun Twitter milik Susi Pudjiastuti. Para follower banyak yang memposting emoticon menangis. Bahkan ada yang baper, seperti diposting pemilik akun @Kr*st888 : #ambyar bu....