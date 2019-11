JAKARTA - Memiliki teras yang cantik dan unik menjadi dambaan semua orang. Guna menghemat pengeluaran, buatlah teras dengan cara Do It Yourself (DIY). Menekan pengeluaran tapi juga bisa menyesuaikan design yang diinginkan.

Berikut adalah contoh-contoh teras berikut bisa menjadi sumber inspirasimu untuk berkreasi!

Kursi Luar Ruangan dan Coffee Table

Mencoba membuat sofa outdoor dan meja kecil gaya DIY dengan material kayu sangat cocok untuk furnitur luar ruangan karena tahan segala cuaca.

Meja Outdoor Mungil

Berguna untuk tempat tanaman atau menaruh snack dan minumanmu.

Meja Lama Yang Diperbarui

Tanpa mengeluarkan biaya lagi, kamu bisa menambahkan material seperti kayu untuk membuatnya seperti baru.

Palet Sofa

Kayu-kayu yang menjadi tempat duduk juga unik. Jangan lupa tambahkan bantal-bantal kecil.

Kursi Era Pertengahan Abad

Berbahan dasar kayu pinus lalu di lem kemudian di cat warna ala kolosal akan meninggalkan suasana kuno.

Baca Selengkapnya: Teras Rumah Cerminkan si Pemilik? Jajal 10 Design Ini

(kmj)