NEW YORK - Harga minyak dunia ditutup turun pada perdagangan Selasa (12/11/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan pidato Presiden AS Donald Trump yang menawarkan beberapa detail baru tentang pembicaraan perdagangan Washington dengan Beijing.

Kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan permintaan minyak karena dampak dari sengketa perdagangan 16 bulan antara dua ekonomi terbesar dunia telah membebani futures minyak mentah.

Melansir Reuters, New York, Rabu (13/11/2019), minyak mentah berjangka Brent mengakhiri sesinya dengan penurunan hingga 12 sen menjadi USD62,06 per barel setelah diperdagangkan antara USD62,85 dan USD61,82. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berakhir turun 6 sen menjadi USD56,80 per barel.

penurunan harga minyak setelah pernyataan Trump ke pertemuan makan siang The Economic Club of New York termasuk pesan beragam tentang pembicaraan perdagangan AS-China. Akan tetapi pembicaraan tersebut tidak memberikan rincian akan kemajuan dalam negosiasi.

Trump mengatakan AS dan negosiator Tiongkok "dekat" dengan kesepakatan perdagangan "fase satu", tetapi sebagian besar mengulangi retorika yang sudah usang tentang "kecurangan" perdagangan China.

Sebelumnya, harga mendapat dukungan dari data yang menunjukkan persediaan minyak mentah di Cushing, titik pengiriman untuk WTI, turun sekitar 1,2 juta barel dalam sepekan hingga 8 November, kata para pedagang, mengutip perusahaan intelijen pasar Genscape.

Persediaan di hub diharapkan berkurang setelah kebocoran lebih dari 9.000 barel memaksa pipa minyak mentah Keystone 590.000 barel per hari ditutup pada akhir Oktober. Saluran itu telah dimulai kembali dengan tekanan yang dikurangi.

Persediaan Cushing telah tumbuh selama lima minggu berturut-turut hingga 1 November, menurut data pemerintah. Namun, stok minyak mentah nasional diperkirakan telah meningkat minggu lalu untuk minggu ketiga berturut-turut, sebuah jajak pendapat awal jelang data pemerintah yang akan dirilis Kamis. Data energi mingguan telah tertunda sehari karena Hari Libur Veteran pada hari Senin. Brent telah meningkat 16% pada tahun 2019, didukung oleh pakta pembatasan pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia. Para produsen bertemu pada 5-6 Desember untuk memutuskan apakah akan memperpanjang kesepakatan. Oman, salah satu produsen luar yang bekerja dengan OPEC, mengatakan pada hari Senin bahwa aliansi itu mungkin akan memperpanjang perjanjian tetapi tidak mungkin meningkatkan ukuran pengurangan pasokan.