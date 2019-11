JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang gencar-gencarnya mencari talenta terbaik untuk mengisi posisi yang kosong di BUMN. Hal ini terlihat dari Menteri BUMN Erick Thohir yang telah memanggil Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Chandra Hamzah yang diprediksi akan mengisi posisi di BUMN strategis.

Untuk itu, mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno buka suara perihal tawaran kepada dirinya untuk posisi di BUMN. Menurutnya, tidak ada tawaran ataupun pembicaraan yang masuk kepada dirinya.

"Tidak ada tawaran, tidak ada pembicaraan," tegas Sandi di JW Marriott Hotel, Rabu (20/11/2019).

Bahkan, Sandi mengatakan kalau BUMN itu perlu diisi oleh talenta-talenta terbaik. Ini Dia sebutkan sebagai the best of the best of talents.

"Menurut Saya BUMN perlu dikelola oleh the best of the best of talents. Jadi yang mengisi talenta-talenta terbaik," ujarnya.

Lebih-lebih, bagi siapa pun yang akan mengisi posisi di BUMN harus melalui proses sebagaimana mestinya. Dia pun mengingatkan BUMN agar tidak ada kepentingan politik di dalam BUMN.

"Dan itu harus dijalankan prosesnya dengan saksama dengan proses interview. Pastikan tidak ada benturan kepentingan, tidak ada aspek politik," peringat Sandi.

"Ini milik rakyat, kalau BUMN berpolitik kita khawatirkan nanti lari dari tujuan BUMN untuk menjadi agen pembangunan, membuka lapangan pekerjaan," tukas Sandi.

