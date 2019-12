JAKARTA - Sebagai seorang Menteri Keuangan, sudah tentu Sri Mulyani Indrawati memiliki waktu yang padat untuk urusan mengelola negara. Meski demikian, di tengah padatnya aktivitas kerjaan, Sri Mulyani tetap memilih untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga.

Seperti pada Sabtu (30/11/2019) kemarin, Sri Mulyani menghabiskan waktu dengan sang suami, Tonny Sumartono. Keduanya menghabiskan malam minggu bermain dengan ketiga cucu mereka di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Dirinya mengelilingi objek wisata di Jakarta tersebut bersama dua cucu laki-laki dan satu cucu perempuannya.

"The best time of the week...main dengan cucu-cucu! Sabtu sore yang basah di Monas. Bahagia itu sederhana," tulis Sri Mulyani seperti dikutip Okezone dari akun Instagram resminya @smindrawati, Minggu (1/12/2019).

Dalam ungggahan foto di Instagramnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut tampak bahagia berpose bersama sang semua dan ketiga cucunya. Ketiga cucunya juga turut memberikan pose yang lucu dan menarik, mengundang senyum bagi yang melihat.

Selain foto, Sri Mulyani juga mengunggah video tengah menaiki delman mengelilingi kawasan Monas. Dalam video itu, Sri Mulyani tampak sangat bahagia menikmati waktu luang dengan ketiga cucunya.

