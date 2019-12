JAKARTA – CEO dan Founder Tesla Motors Elon Musk Meluncurkan mobil listrik baru dengan nama Cybertruck. Namun, yang menarik mobil tersebut mengambil desain kendaraan dari film James Bond.

Penantian panjang tersebut ternyata menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, desain mobil tersebut dinilai sangat aneh.

Melansir CNBC, Jakarta, Senin (2/12/2019), Musk mengatakan, mobil tersebut terinspirasi dari dua film, yaitu Blade Runner dan film James Bond berjudul "The Spy Who Love Me" yang tayang pada tahun 1977.

Di film James Bond sendiri, Musk mengambil desain dari mobil Lotus Esprit yang bisa menjadi kapal selam. Hal tersebut dicuitkannya pada akun twitter pribadinya.

Setelah Lotus Esprit selesai syuting di "The Spy Who Love Me," mobil itu disimpan di unit penyimpanan di Long Island, New York selama lebih dari satu dekade. Pada tahun 1989, tidak ada yang mengklaim mobil tersebut, alhasil mobil tersebut dilelang.

Seorang kontraktor bangunan dan istrinya membeli mobil terkenal itu. Mereka membuat kendaraan itu untuk dipamerkan di pameran sesekali. Enam tahun berlalu, mobil tersebut dilelang dan akhirnya jatuh ke tangan Elon Musk.

Musk membeli mobil ini di pelelangan mobil klasik Sotheby dengan harga USD997.000 atau Rp13,87 miliar (USD1 setara Rp13.913) . Musk awalnya mengira mobil ini dapat bertransformasi menjadi kapal selam seperti di film.

“Saya merasa kecewa mengetahui bahwa itu sebenarnya tidak bisa berubah. Apa yang akan saya lakukan adalah memutakhirkannya dengan power train listrik Tesla dan mencoba mengubahnya menjadi nyata," kata Musk dalam sebuah pernyataan kepada Jalopnik setelah membeli mobil. Sotheby mengatakan untuk mobil tersebut tidak dapat menjadi kapal selam, dan juga tidak bisa digunakan di darat karena tak ada rodanya. Hal ini dikarenakan modifikasi tersebut untuk adegan bawah laut di film yang diproduksi di tahun 1976. Mobil James Bond ini awalnya dilengkapi siri artikulasi yang dapat bergerak dengan stir ketika bergerak di dalam air.