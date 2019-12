JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan korupsi adalah musuh nyata pada integritas. Musuh tersebut harus dimusnahkan.

“Korupsi adalah musuh yang sangat nyata. Dia adalah satu tantangan yang bisa menghancurkan suatu negara. Anda mungkin tidak perlu musuh dari luar tapi musuh dari dalam diri kita sendiri. Esensi yang paling utama dari negara yang failed itu adalah masalah integritas,” ungkapnya, Hal yang disampaikan dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019, di Aula Cakti Buddhi Bhakti Gedung Mar'ie Muhammad Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (3/12/2019).

Berkurang atau menghilangnya rasa integritas menimbulkan sikap korupsi, karena integritas adalah harga diri seorang individu. Rasa integritas itu adalah kejujuran, moralitas, bahkan ketulusan hati.

“Integritas itu sesuatu yang Anda yakini tidak boleh dan tidak bisa, tidak mau untuk diperjualbelikan karena dia adalah identik dengan dignity Anda. Jadi, kalau ada seseorang petugas, pejabat dia berkompromi dari sisi integritas, dia sebetulnya menjual dignity-nya. Manusia tanpa dignity, dunia tanpa dignity, Anda nggak bisa berjalan aja sebagai khalifah di muka bumi yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin. Baik memimpin diri sendiri, memimpin society-nya, memimpin bangsanya. Modal utama is all about integrity,” ungkapnya tegas.

Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) memberikan predikat kepada instansi pemerintah berupa Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk mendapat WBK dan WBBM, Instansi pemerintahan harus membangun Zona Integritas (ZI). ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, Sri Mulyani tidak menjamin instansi yang memiliki predikat WBK WBBM bebas dari korupsi. “Jangan pernah berilusi yang sudah menjadi WBK WBBM bisa bebas korupsi. Hal itu belum dapat menjadi jaminan karena akan terus-menerus diuji dengan lawan yang seimbang ini,” tutupnya.