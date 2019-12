NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat.

Kali ini dolar AS tidak bisa melawan mata uang safe haven seperti Yen Jepang dan franc Swiss karena selera investor terhadap aset-aset berrisiko berkurang setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan perdagangan dengan China mungkin harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS pada November 2020.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (4/12/2019), indeks dolar AS tergelincir 0,1% secara keseluruhan menjadi 97,738.

Pernyataan mengejutkan soal perang dagang ini membuat optimisme investor kembali meredup. Trump mengatakan tidak memiliki tenggat waktu perjanjian dengan China. Hal ini memicu aksi jual di ekuitas.

Berita itu mengikuti pernyataan Trump yang mengatakan pemerintahannya akan mengenakan tarif impor logam dari Argentina dan Brasil dan kemungkinan akan mengenakan lebih banyak pada berbagai barang Perancis.

"Ini hanyalah siklus pembicaraan perdagangan yang tidak pernah berakhir yang akan memberikan duri pada rebound pertumbuhan global yang sangat dinanti-nantikan ini," kata analis pasar senior OANDA di New York, Edward Moya.

