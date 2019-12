JAKARTA – Media sosial (medsos) memiliki bak pedang bermata dua. Tidak banyak yang harus berujung di bui lantaran postingan daringnya, tetapi ada juga justru terbantu menembukan barang yang hilang.

Seperti yang dialami Anne Malar Yesudass dari Alor Gajah, Malaysia. Kisah ini bermula pada aktivitas di medsos, di mana Anne memposting telah kehilangan dompet berserta uangnya, sebesar 10 Ringgit. Kejadian pahit itu terjadi di Malaka pada September 2018.

Memang secara nominal uang tersebut tidaklah seberapa, tetapi histori dari uang tersebut sangat berarti bagi Anne. Anne sempat sedih lantaran uang bersejarah itu raib digondol maling.

Namun, dia berhasil menemukan uang warisan ayahnya yang telah wafat. Lantaran di permukaan uang tersebut bertuliskan uang terakhir yang diberikan sang ayah sebelum meninggal pada tahun 2010.

"The last cash given by dad on 21/5/2010, FRIDAY 7.10am, I Love U Dad," tulis Anne dalam keterangannya di akun Facebook pribadinya seperti dilansir Businsess Insinder, Rabu (4/12/2019).

Setelah satu tahun mencari tanpa jawaban, tiba-tiba pada tanggal 30 November kemarin, sebuah postingan muncul di akun Facebook Hyza Ezany yang mencari pemilik dari uang tersebut.

"Mencari pemilik tulisan atas duit ni.. Nak bg free je kpd pemiliknya!! Tolong sy share hingga jumpa ya!! Terimakasih adik kakak abg yg sudi bantu.

#Sebak bila terbaca ayat ni & terasa mcm owner sdg tercari2..

Andai kamu punya, bleh dapatkannya drpd sy...

Do PM me!!!!" tulis Hyza.

Menurut businessinsider, postingan ini telah dibagikan sebanyak 25.000 kali. Viralnya postingan membuat Anne menemukan uangnya yang telah hilang. Anne pun memposting rasa terima kasinya kepada orang yang menemukan uangnya sekaligus kepada orang yang telah membantu menyebarkan informasi tersebut.

(dni)