JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk meraih dua penghargaan sebagai perusahaan terbaik sekaligus dalam waktu yang bersamaan, Rabu (11/12). Pada Good Corporate Governance Award 2019 yang digelar di Jakarta, PT Bukit Asam Tbk berhasil meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Companies.

Dari seluruh perusahaan nasional yang mengikuti ajang ini, hanya 11 perusahaan terbaik yang meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies termasuk PT Bukit Asam Tbk. Melalui penghargaan yang digelar oleh IICG dan Majalah SWA ini, Bukit Asam berhasil membuktikan pencapaiannya dalam penerapan GCG yang sesuai dengan aturan dan penerapan sistem manajemen perusahaan yang baik di perusahaan.

Tak hanya itu, PT Bukit Asam Tbk juga meraih penghargaan dalam gelaran Asia’s Most Trusted Company Award 2019 yang diselenggarakan oleh International Brand Consulting Corporation USA di Bangkok, Thailand. Pada acara ini, PT Bukit Asam Tbk berhasil meraih penghargaan sebagai Asia’s Most Trusted Coal Mining Company Category from Indonesia Region. Pencapaian prestasi ini didorong dengan penjualan yang baik di pasar ekspor serta penambahan pasar baru batu bara di tengah lesunya harga batu bara.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arviyan Arifin mengatakan, dengan diraihnya penghargaan yang bergengsi ini, PTBA mendapatkan pengakuan dari publik dan pihak eksternal atas kinerja perusahaan.

"Implementasi GCG perusahaan telah menjadi perhatian kita bersama, termasuk di dalamnya penerapan operasional hingga strategi perusahaan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perusahaan,” ujarnya.

Oleh karena itu dia berharap, melalui penghargaan ini, akan semakin memacu kinerja perusahaan untuk terus dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah diraih.

(cm)

(fmi)