HOME FINANCE HOT ISSUE

PTBA Sulit Cari Pengganti Air Products Garap Proyek Hilirisasi Batu Bara

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:07 WIB
PTBA Sulit Cari Pengganti Air Products Garap Proyek Hilirisasi Batu Bara
Bukit Asam Sulit Cari Pengganti Air Products Garap Proyek DME. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk mengungkapkan kesulitan menemukan pengganti Air Products yang mengundurkan diri secara tiba-tiba dari proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).

"Kalau DME kemarin kan investornya Amerika sudah mengundurkan diri. Nah untuk mencari pengganti inikan tidak gampang karena inikan harus dilihat menyeluruh komprehensif terutama keekonomiannya," jelas Direktur Utama PTBA Arsal Ismail ketika ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Kendati sulit mencari investor baru, Arsal mengungkapkan, pihaknya masih berkomitmen menjalankan proyek hilirisasi batu bara tersebut lantaran dapat meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor andalan Indonesia.

Diungkapkannya, PTBA juga masih melakukan penjajakan dengan beberapa investor untuk membahas hilirisasi.

Disisi lain, Arsal menambahkan, perseroan juga tengah mencari peruntungan di proyek hilirisasi batu bara lainnya. Salag satunya gasifikasi coal bed methane (CBM) dan Mono Ethylene Glycol (MEG).

Halaman:
1 2
