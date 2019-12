JAKARTA - Hari Natal dan Tahun Baru identik dengan hari libur. Hari libur dimanfaatkan kebanyakan orang untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati waktu bersama.

Liburan panjang biasanya diisi dengan jalan-jalan ke sebuah tempat yang jauh dari rumah. Tidak mungkin kalau kamu tidak memikirkan tentang hotel sebagai penunjang liburan panjang ini.

Bagi kamu yang masih bingung tentang penginapan selama liburan, di bawah ini Okezone telah merangkum beberapa referensi Hotel Terbaik di Tahun 2019 versi Forbes yang mungkin bisa jadi rekomendasi anda menghabiskan liburan bersama keluarga berdasarkan urutan abjad, Jakarta, Rabu (18/12/2019):

1. Abadia Retuerta LeDomaine, Spanyol

Konon dulunya antara abad 12 hingga 16, biksu tinggal di sini sebelum kawasan ini dijadikan hotel.

Anda akan disajikan pemandangan yang menakjubkan dan koridor yang megah. Lokasi hotel juga terletak di kawasan yang damai dan tanahnya bagus untuk ditanami buah anggur.

2. The Bebek Hotel, Istanbul

Sebelah utara tepi sungai Bebek merupakan kawasan kosmopolitan dan mewah di Istanbul. Kamar hotel berukuran besar dan bergaya penuh detail dan mewah yang dikembangkan oleh arsitek lokal Mahmut Anlar menghiasi interior hotel.

3. The Efendi Hotel, Acre, Israel

Uri Buri Jeremais adalah salah satu koki paling dicintai di Israel. Selama beberapa dekade restorannya di Acre beroperasi dari siang hingga tengah malam, yang mungkin menurut anda membuat Uri sibuk. Tetapi tidak.

Pada awal tahun 2000, Uri membeli sebuah istana Ottoman berusia 400 tahun. Delapan tahun Uri habiskan untuk merenovasi dan mentransformasi hotel butik yang dibukanya pada tahun 2012 dengan 12 kamar.

Hotel milik Uri ini memegang peringkat tertinggi dalam pelestarian arsitektur dan restorasi bangunan pribadi di Israel. Sekarang hotelnya menjadi tempat lukisan dinding yang indah untuk menjelajah waktu.

Hotel Uri memiliki kenyamanan modern seperti shower air panas, lift, dan sarapan yang luar biasa. Sedangkan untuk mengunjungi restoran Uri, hanya butuh waktu sebentar dengan berjalan kaki.

4. FCC Angkor, Siem Reap, Kamboja

Pusat wisata turis milik Kamboja lahir kembali dengan energi baru. Hal ini ditandai dengan dibukanya kembali FCC Angkor sebagai bagian dari Group Avani.

Hotel ini dulunya adalah rumah musim panas untuk Gubernur Kolonial Prancis, yang sekaligus menjadi klub koresponden asing pertama di kota itu sekitar tahun 90an. Kemudian baru dijadikan sebuah hotel di tahun 2000an.

Hotel ini memiliki total 29 suite room dan didekor dengan telepon putar dan mesin tik vintage. Taman tropisnya dimanfaatkan untuk kolam renang dan bar.

5. Kamalame Cay, Bahama

Resor ini terletak di lepas pantai Pulau Andros yang dulunya dijadikan surga memancing ikan. Hotel ini memiliki 27 akomodasi diantaranya pondok berbalut bugenvil, bungalow dan rumah pantai bergaya Bali.

Di hotel ini anda bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Namun hotel ini terletak cukup jauh yakni sekitar 225 km dari Grand Bahama dan Kamalame dulunya menjadi daerah yang sepenuhnya terdampak Badai Dorian.

6. Monteverdi, Tuscany

Albergo Diffuso berkontribusi besar kepada Italia dan dunia dalam hal perjalanan mewah dunia modern. Salah satu contoh konkritnya adalah Monteverdi, yang adalah sebuah desa abad pertengahan yang diubah menjadi hotel kecil di pedesaan Tuscan.

Hotel ini milik Michael Cioffe seorang pengacara Amerika asal Italia. Dengan 18 kamar dan 3 vilanya, hotel ini cocok untuk anda yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga.

Di hotel ini anda dapat berjelajah ke toko winenya dan Val d'Orcia yang dilindungi oleh UNESCO.

7. Omaanda, Namibia

Angelina Jolie pernah berkunjung ke hotel ini saat ia menjadi Director film First They Killed My Father.

Pondok atau hotel ini terdiri dari sepuluh gubuk beratapkan jerami yang masing-masingnya memiliki luas 60 m2. Di dalamnya terdapat tempat tidur berukuran king, pemanas, pancuran dan bak mandi besar, serta teras pribadi yang merupakan penghormatan arsitektur tradisional Ovambo, sebuah kelompok etnis di Namibia.

Selain itu Omaanda juga menghadirkan beberapa wahana seperti permainan drive, jalan-jalan bersama gajah dan kolam renang panjang. Tak lupa di hotelini anda juga bisa menikmati pemandangan matahari terbenam.

8. Pensão Agricola and Hospederia, Portugal

Terletak di sudut tenggara Portugal, Pensão Agricola adalah sebuah wisma sederhana dengan 6 kamar yang kawasannya di lingkupi pertanian alpukat. Wisma ini dibangun pada tahun 1920.

Awalnya rumah ini difungsikan untuk pertanian sampai tahun 1970. Namun sekitar lima tahun yang lalu, perusahaan arsitektur Atelier Rua mengubahnya menjadi akomodasi yang menawan dan cocok untuk dekade sekarang.

Awal tahun ini mereka membuka hotel kedua di dekatnya. Hospederia dengan lima kamar yang memiliki tempat tidur lebih besar tetapi memiliki gaya rumah yang sama.

9. Rosa Alpina, Dolomites

Anda dapat singgah ke pondok ini saat anda kebetulan melakukan perjalanan ke Pegunungan Dolomite. Pondok itu bisa jadi tempat melepas rasa lelah setelah anda melakukan hiking.

Hotel ini terdiri dari 51 kamar yang memiliki gaya Alpine yang chic dengan kayu pirang dan anyaman yang nyaman, juga beberapa perapian.

10. Torel 1884, Porto

Plafon tinggi, warna yang kaya, bath tub tepat di samping kamar tidur lengkap tersedia di hotel ini. Detail porselen dan lampu chinoiserie melengkapi keindahan kamar.

Hotel ini merupakan bangunan yang berasal dari tahun 1884 dan diawasi oleh arsitek Portugis Miguel Nogueira dengan interior desain oleh Nano.