JAKARTA – Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2020 mulai ramai disampaikan oleh masyarakat. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia.

Susi Pudjiastuti tidak ketinggalan untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tapi, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja itu mengucapkannya dengan unik loh!

Ia terlihat sedang melakukan paddling dengan perahu padel miliknya di lautan Pangandaran, Jawa Barat. Mantan menteri kondang itu terlihat berdiri dengan gagah di atas perahu padelnya dengan memegang dayung perahu.

Susi terlihat memakai baju renang berwarna biru muda dengan corak dan celana renang hitam panjang. Dengan berlatar belakang matahari tenggelam di laut Pangandaran, Susi menghadap ke kamera lalu mengucapkan harapan-harapan akhir tahunnya.

“From Pangandaran with the sunset in my background, I wish you Merry Christmas and Happy New Year,” ucapnya lewat video unggahan di akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (25/12/2019).

Pemilik Susi Air ini juga mendoakan kebahagian bagi seluruh masyarakat di video berdurasi 21 detik itu.

“Wish all the happiness and the joy with you and your family. And all the best coming for the New Year 2020,” sambung Susi Pudjiastuti.

Namun, Ia juga tidak lupa untuk mengingatkan warga untuk tidak buang sampah sembarangan pada masa liburan akhir tahun ini.

“Tapi, kalau liburan jangan lupa jaga kebersihan lingkungan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap atas karunia Tuhan YME. Happy Holiday ,” tulis Susi di Twitter-nya.

Cuitan Susi Pudjiastuti itu sampai saat ini telah di-retweet sebanyak 2.370 kali, disukai lebih dari 12 ribu, dan dibalas sebanyak 469 balasan. Berikut komentar-komentar warganet: “Bu Susi idolaaaaaakkkk ... akutu dah potong rambut. Hensem gak, Bu?,” tulis @p*c**z seraya mencantumkan foto dirinya sebelum dan sesudah potong rambut. “Mari kita jaga lingkungan hidup kita, cintai alam dan jaga kelestarian nya. Maka tuhan pasti menjaga dan mencintai makhluk nya yang saling menjaga dan melindungi 😇 Happy Holiday 🎊,” balas @d*r*m*h. “ibu @susipudjiastuti sangat inspiratif.. i want to live like you when i have grandchildren 😊😊😂😂👍👍,” tulis akun @y**w*r*d. “Sehat selalu bu jaga stamina perjuangan masih panjang.. we Love You Full,” komentar @M*ly*d*s**3. “Amin. Terima kasih bu. Semoga perdamaian&persatuan menjadi landasan utama semua makhluk ciptaan di bumi. Doa yang terbaik buat bu Susi sekeluarga,” balas akun @W*sk*t*_bl*t*r.