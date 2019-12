RIAU - SKK Migas melakukan kunjungan kerja ke Terminal Dumai Riau yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan lifting minyak dan gas dilakukan secara optimal jelang akhir tahun 2019.

Menurut Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, kegiatan ini dilakukan supaya lifting optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

“Saya bangga tahun ini pencapaian lifting tahun ini lebih bagus dan tahun depan diharapkan pencapaian lebih bagus lagi, sehingga target APBN dapat terpenuhi bahkan bisa terlampaui,” katanya.

Sampai 20 Desember 2019, Terminal Dumai telah melakukan frekuensi Lifting 203 kali pengapalan, untuk domestik 181 pengapalan dan ekspor 22 pengapalan. Berdasarkan estimasi SKK Migas, rata-rata lifting per hari yang telah dilakukan oleh CPI dari Januari – November 2019 mencapai sekitar 190,2 ribu barel per hari atau 100,12 % di atas target APBN sebesar 190,0 barel per hari.

Tahun 2020 diyakini pelaksanaan lifting di Terminal Dumai akan semakin baik dengan terintegrasinya proses operasi integrated operation center (IOC). VP Operation PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) Nurhasan mengatakan, CPI mendukung penuh pencapaian lifting nasional 2019 secara aman, selamat dan andal.

