JAKARTA - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku 1 Januari 2020. Terdiri dari kelas I Rp160.000 per bulan, kelas II Rp110.000 per bulan dan kelas III Rp42.000 per bulan.

Kenaikan ini sudah direstui Presiden Jokowi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai penyesuaian iuran JKN-KIS.

BPJS Kesehatan pun memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin turun kelas. Sebab, tidak sedikit masyarakat hingga buruh menolak adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100%.

Lalu bagaimana caranya? Cara-caranya tidak sulit dan bisa dilakukan di manapun. Berikut penjelasannya seperti dikutip Okezone dalam infografis BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (31/12/2019):

1. Tanpa syarat minimal menjadi anggota BPJS Kesehatan 1 tahun

2. Tidak ada persyaratan khusus untuk menurunkan kelas ini.

3. Dapat dilakukan dalam kondisi non aktif/menunggak

4. Dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Mobile Customer Service dan Kantor Cabang/Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan

(dni)