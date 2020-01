JAKARTA – Mari Elka Pangestu ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Bank Dunia. Penunjukan ini diumumkan lansung oleh Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.

Lantas siapakah sosok Mari Pangestu ini ?

Mengutip dari keterangan tertulis World Bank, Jakarta, Jumat (10/1/2020), Mari Elka adalah Senior Fellow di Columbia School of International and Public Affairs serta Profesor Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia.

Selain itu, Mari Elka juga merupakan Asisten Profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Crawford School of Public Policy, Australian National University. Mari Elka juga merupakan Anggota Dewan Indonesia Bureau of Economic Research serta Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Sosok Mari begitu dihormati sebagai pakar internasional untuk berbagai masalah global. Apalagi saat ini, Pangestu merupakan Ketua Dewan Pengawas International Food Policy Research Institute (IFPRI) di Washington D.C

Pangestu juga aktif sebagai Penasihat Komisi Global untuk Geopolitik Transformasi Energi International Renewable Energy Agency (IRENA) di Abu Dhabi. Catatan baktinya sebagai dewan dan gugus tugas meliputi Dewan Kepemimpinan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Solutions Network, SDSN) PBB.

Ketua Bersama Kelompok Ahli untuk Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan, Panel Inisiatif Kesehatan WHO, dan Equal Access Initiative, Komisioner untuk Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia dan anggota Dewan Eksekutif dari Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce, ICC). Mari Pangestu juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 2004 hingga 2011. Selain itu, Pangestu juga pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 2011 hingga Oktober 2014.