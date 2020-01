JAKARTA – Mari Elka Pangestu ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Bank Dunia. Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini pun mengucapkan terimakasih atas kepercayaan World Bank.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada @DavidMalpassWBG karena telah menunjuk saya pada posisi ini dan merupakan suatu kehormatan besar untuk bergabung dengan @WorldBank dalam misi pengembangan vitalnya. Saya menantikan kesempatan untuk bekerja dengan tim yang kuat dalam menghadapi tantangan mendesak yang dihadapi para anggotanya,” tulis Mari Elka Pangestu dalam akun Twitter pribadinya @Mari_Pangestu, Jumat (1/10/2020).

Cuitannya ini merupakan balasan dari pengenalan Mari Elka Pangestu yang dilakukan oleh Presiden Bank Dunia David Malpass.

“Saya senang menyambut @Mari_Pangestu ke @WorldBank Group sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan Pembangunan & Kemitraan. Penunjukannya akan memperkuat model operasional & kepemimpinan global kami saat kami terus mencari hasil pembangunan yang baik,” kata Presiden Bank Dunia melalui akun twitter-nya @DavidMalpassWBG.

Sebagai informasi, Mari Elka, Senior Fellow di Columbia School of International and Public Affairs serta Profesor Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia, demikian dilansir keterangan tertulis World Bank.

Selain itu, Mari Elka juga merupakan Asisten Profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Crawford School of Public Policy, Australian National University. Mari Elka juga merupakan Anggota Dewan Indonesia Bureau of Economic Research serta Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

