NEW YORK - Harga emas dunia naik tipis pada perdagangan Jumat (10/1/2020) waktu setempat. Hal ini terkait akan sanksi baru kepada Iran oleh merika Serikat membuat ketidakpastian tinggi membuat permintaan emas naik.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (11/1/2020), harga emas di pasar spot naik 0,4% ke USD1.557,86 per ons. Sementara itu, emas berjangka AS naik tipis 0,4% ke USD1.560.1 per ons.

AS menyasarkan sanksinya kepada manufaktur Iran, sektor pertambangan dan tekstil. Selain itu juga kepada pejabat senior Iran yang menurut Washington terlibat serangan 8 Januari lalu di pangkalan militer AS.

"Katalis utama untuk harga emas adalah dialog itu terjadi di Iran dan cuaca atau tidak kita akan melihat percepatan konflik ... Ketidakstabilan atas itu menyebabkan semua volatilitas, "kata Jeffrey Sica, pendiri Investasi Alternatif Circle Circle.

"Dengan sanksi itu menjadi jelas bahwa ada yang terjadi untuk menjadi konsekuensi ekonomi," tambah Sica.

Emas, sering dianggap sebagai investasi yang aman selama politik dan gejolak ekonomi, melonjak di atas USD1.600 pada hari Rabu setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pasukan AS sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan puncaknya dalam serangan drone. Namun, harga mundur 4% setelah kedua belah pihak melemah sikap mereka.

"Mundurnya kami melihat beberapa hari terakhir memberi orang kesempatan untuk membeli hari ini, "kata Michael Matousek, kepala trader di Investor Global A.S.

Sementara itu, data dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pekerjaan pertumbuhan melambat lebih dari yang diharapkan pada bulan Desember membantu menopang lanjut bullion. Di tempat lain, paladium naik 0,4% pada USD2.115,88 per ons, setelah mencapai rekor tertinggi USD2.149,50 di sebelumnya sesi tentang kendala pasokan. Logam itu masih di jalurnya kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Juni, naik lebih dari 6% sejauh ini. Perak naik 0,9% pada USD18,06 per ons. Platinum naik 1,3% menjadi USD978,48 per ounce tetapi sebelumnya turun 0,2% untuk minggu ini sejauh ini.