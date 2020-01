NEW YORK - Harga emas berjangka ditutup melemah pada perdagangan Kamis (9/1/2020) waktu setempat. Emas akhirnya semakin menjauh dari USD1.600 per ons untuk pertama kalinya dalam 7 tahun di akhir sesi.

Hal ini dikarenakan pasar bertaruh Amerika Serikat dan Iran tidak akan ada konflik lebih lanjut yang telah meningkatkan pengambilan risiko.

Melansir Reuters, Jumat (10/1/2020) harga emas di pasar Spot turun 0,2% menjadi USD1.552,28 per ons setelah sebelumnya merosot ke USD1.539,78 per ons. Emas berjangka AS ditutup turun 0,4% pada USD1.554,3 per ons.

Harga emas turun setelah naik sebanyak 2,4% sejak awal Rabu menembus di atas level kunci USD1.600 setelah Iran serangan balasan di pangkalan militer yang menampung pasukan AS di Irak. Kekhawatiran perang yang lebih luas di Timur Tengah mereda setelahnya Presiden AS Donald Trump menahan diri untuk tidak memesan lebih banyak aksi militer pada hari Rabu dan menteri luar negeri Iran diplomat mengatakan serangan rudal "menyimpulkan" tanggapan Teheran.

Pengurangan permintaan untuk safe-haven bullion juga tercermin dalam kepemilikan yang diperdagangkan di bursa emas-didukung terbesar di dunia dana SPDR Gold Trust, yang turun 1,05% pada hari Rabu.

"Emas akan tetap sangat gugup karena berita utama terkait Iran atau tembakan roket di Baghdad selama beberapa hari hingga berminggu-minggu, "kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam mulia dan dasar di BMO.

Bahkan jika de-eskalasi terjadi masih harus ada beberapa premi risiko membantu emas bertahan di atas level USD1.525 di mana emas diperdagangkan sebelum pemogokan A.S. Sebagai Amerika Serikat dan Iran mundur dari konflik di Timur Tengah, indeks saham AS mencapai rekor tertinggi, sementara menguatkan optimisme tentang kesepakatan perdagangan AS - China yang ditambahkan ke mood optimis.

Wakil Perdana Menteri China Liu He akan menandatangani kesepakatan Fase 1 di Washington minggu depan, kata kementerian perdagangan Kamis. Di tempat lain, paladium mencapai rekor tertinggi USD2.149,50 per ons karena kekhawatiran pasokan berkelanjutan, dan terakhir turun 0,4% pada USD2.096,06 per ons. "Prospek paladium tetap bullish. Hanya ada tidak cukup bahan di sekitar dan dibawa keluar dari tanah, " kata BMO, Wong berkata. "Permintaan ini benar-benar tidak elastis karena substitusi (dengan platinum) sulit dan jika Anda seorang pembuat mobil Anda memerlukan konverter katalitik untuk menjual mobil, sehingga Anda akan membayar apa yang Anda perlu," tambahnya. Perak turun 1% menjadi USD17,90 per ons, sementara platinum naik 1,2% menjadi USD964,82.