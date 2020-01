NEW YORK - Harga emas berjangka naik tipis pada hari Selasa (7/1/2020) waktu setempat. Peningkatan ini mulai berkurang setelah mengalami reli hampir tertinggi dalam 7 tahun.

Kenaikan harga emas masih dikarenakan kekhawatiran akan konflik Timur Tengah yang lebih besar setelah pembunuhan oleh AS ke seorang jenderal top Iran mereda.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (8/1/2020), harga emas di pasar spot naik 0,4% pada USD1.571,77 per ons. Sementara itu, emas berjangka AS menetap 0,3% lebih tinggi pada USD1.574,30 per ons.

Paladium telah meroket ke rekor barunya sepanjang maea dikarenakan adanya ketegangan Iran-AS. "Kecuali jika ada akselerasi terus menerus dalam agresif retorika ... Risiko minyak yang dirasakan akan berkurang dan mungkin kurang alasan untuk membeli emas. Pasar berpikir demikian titik konflik mungkin tidak meningkat terlalu banyak, " kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities.

Sebelumnya, harga emas melonjak ke USD1.582,59 per ounce pada hari Senin tertinggi sejak April 2013. Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani pekan lalu oleh Amerika Serikat mendorong tergesa-gesa masuk ke aset-aset keamanan . Emas ambil untung selama masa politik dan ekonomi ketidakpastian.

"Ada kekhawatiran mungkin ada ketidakstabilan baru di Internet Timur Tengah ... Ada kontingen orang yang berdiversifikasi posisi dan emas mereka telah diuntungkan, "kata Melek.

Di tempat lain, dalam dorongan sentimen pasar, Amerika Serikat dan China diperkirakan akan menandatangani kesepakatan pendahuluan pada 15 Januari sampai menurunkan perang dagang yang berkepanjangan yang telah mengguncang pasar sejak saat itu konsepsinya.

Di antara logam mulia lainnya, paladium diperpanjang naik, naik 0,8% menjadi $USD2.046,37 per ons, di mana dekat dekat dengan rekornya tinggi USD2 048,55 di awal sesi. Perak naik 0,9% menjadi USD18,31 per ons, sementara platinum naik 0,4% menjadi USD966,51.

