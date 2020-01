JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini melemah. Meskipun melemah, pagi ini Rupiah berada di level Rp13.600-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Jumat(17/1/2020) pukul 09.15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 9poin atau 0,07% ke level Rp13.651 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.634-Rp13.652 per USD.

Baca Juga: Menko Luhut Yakin Rupiah Bisa Tambah Kuat

Adapun, Yahoo Finance mencatat Rupiah masih berada di level Rp13.654 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.654-Rp13.654 per USD.

Untuk diketahui, pada perdagangan kemarin indeks dolar Amerika Serikat (USD) mengalami bangkit dari pelemahan. Penguatan ini terjadi setelah rilis data ekonomi AS yang positif.

Mengutip Reuters, Jumat (17/1/2020), indeks dolar bertahan terakhir 97,220, setelah jatuh ke 97.085 , yang merupakan yang terendah sejak 8 Januari. Franc Swiss terus menguat terhadap dolar, mencapai 0,961 semalam, level terkuat sejak September 2018.

Nilai tukar dolar AS menguat 0,05% terhadap Euro menjadi USD1.1155 per USD. Sementara Dolar AS juga menguat 0,13% terhadap yen Jepang menjadi 110.0200 yen setelah sebelumnya nilai mata uang Jepang ini mencapai level terlemahnya sejak Mei di 109.8800 yen Jepang.

(kmj)