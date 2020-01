JAKARTA - Harga emas dunia turun pada akhir perdagangan Rabu (Kamis Pagi). Hal ini menyusul penguatan dolar karena kekhawatiran akan virus korona berkurang.

Harga emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar menguat, emas akan jatuh. Karena emas dihargai dalam dolar AS, nilai emas menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Meskipun begitu, penurunan harga emas tetap terjaga di level USD1.550 per ounce. Hal ini dikarenakan ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral yang membatasi penurunan harga emas.

Mengutip dari halaman CNBC, Kamis (23/1/2020), harga emas di pasar spot turun 0,1% ke level USD1.556,12 per ounce. Sedangkan harga emas berjangka AS turun juga 0,1% ke level USD1.556,3 per ounce.

Saat ini investor tengah menunggu hasil rapat kebijakan Bank Sentral Eropa. Sementara pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat AS dijadwalkan akan dilakukan pada 28-29 Januari. Kedua bank sentral ini diperkirakan akan mengambil kebijakan dovish.

"Investor sebenarnya tak terlalu lepas sehingga hal tersebut membuat penurunan harga emas hanya terbatas. Di sisi lain pelaku pasar masih tetap memilih emas sebagai instrumen untuk melindungi nilai. Sehingga aliran dana ke emas tetap stabil," jelas Analis TD Securities Daniel Ghali.

Di sisi lain, tanggapan China dan penanganan cepat tentang virus Korona baru telah meningkatkan optimisme bahwa penyebarannya akan terkendali. Hal ini membuat pasar saham dunia pun kembali pulih.

