JAKARTA - Pemerintah dan juga masyarakat diminta untuk bersabar dalam menyikapi harga cabai yang melambung tinggi beberapa hari belakangan ini. Pasalnya, tingginya harga cabai tidak akan berlangsung lama.

Pengamat Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, berdasarkan perkiraannya, harga cabai akan kembali turun pada Maret mendatang. Menginga, musim penghujan sudah muali mereda pada bulan tersebut.

Baca juga: Harga Cabai Makin Pedas, Pemerintah Diminta Tak Lakukan Intervensi

"Januari nanti Maret mereka sudah mulai panen lagi. Nanti harga akan turun lagi," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (31/1/2020).

Lagi pula lanjut Dwi, cabai bukan termasuk kategori komoditas utama sebagai kebutuhan pangan. Pasalnya, hanya sedikit orang saja yang biasa mengkonsumsi cabai.

Baca juga: Harga Cabai Rawit Merah Naik Jadi Rp92.625/Kg

Lagi pula lanjut Dwi, ada beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan masyarakat yang gemar makan makanan pedas. Misalnnya dengan mengonsumsi cabai kering yang tersedia di pusat-pusat perbelanjaan.

"Enggak masalah lah ngapain diributin masalah cabai. Kalau beras baru. Jadi kenap diributin kan bisa cabai kering. Jadi enggak usah panik," ucapnya.

Baca juga: Harga Cabai Naik, Efek Perubahan Cuaca?

Sebagai informasi, pada hari ini mayoritas harga komoditas bahan pangan pada hari ini mengalami penurunan. Termasuk juga harga cabai yang mengalami penurunan.

Hanya saja harga cabai ini masih tergolong mahal karena ada yang dijual hingga Rp91/93 per kilogram (kg). Misalnya saja harga cabai merah besar (TW) dijual dengan harga Rp85.833 per kg.

Kemudian harga cabai rawit merah dijual dengan harga Rp91.931 per kilogram, lalu harga cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp42.566 per kg. Sedangkan cabai rawit kereting dijual dengan harga Rp69.400 per kilogram.