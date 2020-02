JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperlihatkan adanya desa di Indonesia dengan pemandangan yang indah tapi sulit dijangkau karena keterbatasan akses jalannya. Desa Banga yang terletak di Pegunungan Yahukimo, Papua.

Mengenakan jaket berwarna hijau, Susi terlihat mengunjungi Desa Banga, Papua. Dirinya pun takjub akan keindahan desa tersebut.

"Desa Banga sangat indah terletak di pegunungan Yahukimo," tulis Susi yang dilansir dari akun Instagramnya pada Rabu (5/2/2020).

Susi menceritakan bagaimana dirinya bisasampai ke Desa Banga. Pasalnya, akses jalan menuju desa hanya bisa diakses dengan pesawat Pilatus Porter, karena landasan pacunya seperti ski slope.

Pilatus Porter merupakan pesawat dengan kemampuan Short Take Off and Landing (STOL) dan bisa terbang dengan kecepatan rendah.

"Dengan kondisi runway seperti ini terkadang membuat mereka sulit mendapat mendapat pasokan bahan makanan dan obat-obatan tepat waktu," ujarnya.



