JAKARTA - Banyak artis Hollywood yang memiliki harta berlimpah. Namun dari sekian banyak artis, hanya 5 orang yang dikategorikan sebagai miliarder.

Kekayaan pada 5 artis ini berbeda dibanding rekan-rekannya. Selain mendapat keuntungan dari industri keartisannya, mereka ternyata meningkatkan pendapatan dengan melakukan investasi yang memberikan penghasilan signifikan.

Melansir Business Insider, Jakarta, Senin (10/2/2020), berikut 5 artis Hollywood yang menjadi miliarder, atau kekayaannya melampaui artis lain:

1. Kylie Jenner

Kylie Jenner adalah miliarder termuda di dunia, dengan kekayaan bersih USD1 miliar setara Rp13,71 triliun (Rp13.711 per USD).

Jenner menjadi pusat perhatian setelah setelah Forbes menyatakannya sebagai miliarder termuda yang pernah dengan usia 21 tahun.

Sebagian besar kekayaan Jenner berasal dari perusahaan kecantikannya, Kylie Cosmetics, yang bernilai USD1,2 miliar setara Rp16,45 triliun setelah induk CoverGirl Coty Inc. setuju untuk mengakuisisi saham mayoritas.

Jenner mulai muncul di acara televisi keluarganya, "Keeping Up with the Kardashians" pada usia 10 tahun. Sejak saat itu, dia membuat media sosial yang begitu berpengaruh, sehingga saham Snap turun 7% setelah dia memberitahukan bahwa dia telah berhenti menggunakan aplikasi pada 2018.

2. Jay-Z

Investasi Jay-Z telah menjadikannya sebagai rapper miliarder pertama di dunia, dengan kekayaan bersih USD1 miliar setara Rp13,71 triliun.

Jay-Z mengantongi sekitar USD500 juta setara Rp6,85 triliun dari 14 album hitsnya. Sebagian besar kekayaannya berasal dari usaha bisnisnya.. Dia mendirikan bisnis pakaian yang dijual ke Iconix dengan harga USD204 juta setara Rp2,79 triliun pada tahun 2007 dan menjadi salah satu pemilik perusahaan cognac D’Ussé.

Jay-Z juga memiliki layanan streaming musik Tidal. Dia membeli Tidal dengan harga USD56 juta setara Rp767,81 miliar pada tahun 2015. Pada tahun 2017, Sprint membeli 33% saham di perusahaan tersebut sebesar USD200 juta setara Rp2,74 triliun, yang menempatkan penilaian perusahaan pada USD600 juta setara Rp8,22 triliun. Saham Jay-Z di perusahaan sekarang bernilai USD100 juta setara Rp1,37 triliun, menurut Forbes.

Jay-Z juga memiliki koleksi seni pribadi senilai USD70 juta setara Rp959,77 miliar, saham di Uber senilai USD70 juta setara Rp959,77 miliar, dan USD50 juta setara Rp685,55 miliar untuk real estat, menurut Forbes.

3. Oprah Winfrey

Kekayaan Oprah Winfrey bernilai USD2,7 miliar setara Rp37,01 triliun. Terlahir dari seorang ibu tunggal di pedesaan Mississippi, Winfrey memulai kariernya sebagai pembawa berita sebelum menghabiskan 25 tahun menjadi pembawa acara "The Oprah Winfrey Show".

Investasi yang dibuat oleh Winfrey dengan bagiannya dari keuntungan pertunjukan sekarang bernilai sekitar USD2 miliar setara Rp27,42 triliun. Hal ini menyebabkannya menjadi miliarder pada tahun 2003, menurut Los Angeles Times.

Winfrey juga memanfaatkan kesuksesan acaranya untuk membangun sebuah media dan mengumpulkan kekayaan sebesar USD2,7 miliar dalam prosesnya, menurut Forbes. Dia memiliki 25,5% dari jaringan televisinya OWN, 8% saham di WW International, dan memiliki kesepakatan pembuatan konten dengan Apple TV +.

4. Steven Spielberg

Sutradara pemenang tiga kali Academy Award ini kekayaannya bernilai USD3,6 miliar. Keberhasilan box office Jaws, E.T. the Extra-Terrestrial, dan Jurassic Park, telah menjadikan Spielberg direktur terlaris sepanjang masa.

Menurut Forbes, sebagian besar kekayaan Spielberg berasal dari film-filmnya, tetapi dia juga mendapat untung dari perannya sebagai konsultan untuk taman hiburan Universal dan penjualan DreamWorks Animation ke NBCUniversal sebesar USD3,8 miliar pada 2016. Spielberg ikut mendirikan DreamWorks Pictures bersama Jeffrey Katzenberg dan David Geffen.

5. George Lucas

Kreator dari Star Wars dan Indiana Jones ini kekayaannya bernilai USD6,2 miliar. Dia menghasilkan sebagian besar uangnya dengan menjual studio produksi Lucasfilm ke Disney senilai USD4,05 miliar dalam bentuk tunai dan saham pada 2012, menurut Bloomberg.

Lucas juga seorang eksekutif yang memproduksi The Land Before Time dan menulis American Graffiti, menurut IMDb. Film terlarisnya, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace menghasilkan USD474 juta setara Rp6,49 triliun di box office.