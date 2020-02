NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat mendekati level tertinggi terhadap sekeranjang mata uang lainnya. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama naik 0,24%.

Menguatnya dolar ditopang positifnya data ekonomi AS yang kuat mendukung keinginan Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga, setelah menurunkannya sebanyak tiga kali pada 2019.

"China sedang mencoba meningkatkan beberapa stimulus untuk mengimbangi beberapa dampak ekonomi negatif dari masalah yang terjadi dengan coronavirus," kata Pedagang Valas Senior Silicon Valley Bank Minh Trang, dilansir dari Reuters, Kamis (20/2/2020).

Sementara itu, yen merosot ke level terendah karena penurunan jumlah kasus virus corona di China dan lebih banyak stimulus kebijakan yang mendorong minat investor untuk mengambil investasi yang lebih berisiko.

Terhadap yen Jepang, dolar naik 0,96% menjadi 110,91 atau tertinggi sejak Mei. Kekhawatiran tentang ekonomi Jepang yang melemah juga membebani yen.

Selain itu, euro yang sebelumnya turun kembali naik di atas USD1,08. Namun masih diperdagangkan turun sedikit terhadap greenback.

Sterling tergelincir kembali di bawah USF1,30, mengabaikan data yang menunjukkan lonjakan tak terduga dalam inflasi Inggris.

