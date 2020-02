JAKARTA - Laundry kiloan jadi peluang bisnis menjanjikan pada di tengah musim hujan seperti saat ini. Bisnis ini juga cocok untuk modal yang terbatas atau kecil.

Untuk merintis usahanya, barang utama yang harus dimiliki adalah mesin cuci dan ruangan tempat menerima barang dan meletakan cucian. Artinya, bisnis ini sangat sederhana dan siapapu bisa melakukannya.

Bagi yang berniat memulai bisnis laundry kiloan, ketahui dulu cara mencuci berbagai jenis bahan pakaian agar bersih dan terjaga kondisinya. Cari tahu juga mengenai bahan-bahan yang dapat menghilangkan noda pada pakaian. Demikian dikutip dari buku Top 50 Bisnis Paling Untung Bos karya Tim Aksara Plus Tahun 2013, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Kemudian pelajari cara pengeringan dan penyetrikaan pakaian sesuai bahannya. Setelah itu cari lokasi bisnis yang strategis, seperti dekat perumahan, indekos atau kontrakan.

Kalian juga harus mengetahui permasalahan dalam bisnis ini, misalnya banyak pesaing yang membuka usaha serupa. Cuaca yang tidak bersahabat dapat mengganggu proses pengeringan pakaian, dibutuhkan ketelitian tinggi agar baju tidak tertukar. Tuntutan waktu pengerjaan yang cepat dan bersih dari konsumen.

Untuk menyelesaikan segala permasalahan itu, gunakanlah mesin cuci dan pengering yang berkualitas, perkirakan biaya jasa cuci yang akan dikenakan kepada pelanggan agar tidak terlalu tinggi. Gencarlah dalam melakukan promosi di lingkungan dengan memberi diskon atau promo menarik.

Carilah tenaga kerja yang cekatan dalam membantu proses administrasi dan proses pencucian dan yang terpenting jaga kepercayaan pelanggan dengan selalu menepati waktu pengerjaan cucian selesai.

Berikuti ini perhitungan laba atau rugi:

Investasi awal

Peralatan:

2 Unit mesin cuci 1 tabung Rp9 juta

Setrika listrik (uap) 2 unit Rp1,2 juta

Meja setrika dan kursi 2 unit Rp500 ribu

Timbangan besi Rp250 ribu

Meja administrasi dan kursi plastik Rp250 ribu

Keranjang besar plastik, hanger besi, lemasi susun penyimpanan baju Rp750 ribu

Total investasi awal Rp12,05 juta.

Biaya operasional

Sewa tempat Rp650 ribu

Sabun, pewangi, pelembut pakaian Rp400 ribu

Listrik Rp350 ribu

Biaya penyusutan peralatan Rp332 ribu

Gaji 2 orang pegawai Rp1,5 juta

Lain-lain Rp100 ribu

Total biaya operasional Rp3,3 juta





Perhitungan laba rugi per bulan:

1. Omzet Rp4,5 juta

2. Total biaya operasional Rp3,3 juta

Laba bersih Rp1,16 juta.

Asumsinya, omzet per hari Rp140 ribu sehingga dalam satu bulan atau dikalikan 30 hari diperoleh pendapatan Rp4,5 juta. Masa manfaat aset peralatan 3 tahun, beban penyusutan per bulan jika residunya Rp100 ribu sebesar (Rp12,05 juta-Rp100 ribu) dibagi 36 bulam hasilnya dibulatkan menjadi Rp332 ribu per bulan.