JAKARTA - Harga emas terus naik ke level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Penyebabnya karena jumlah kasus virus corona di Korea Selatan memicu kekhawatiran atas dampak ekonomi yang lebih luas.

Harga emas yang diperdagangkan dalam spot gold naik 0,44% menjadi USD1.618.38 per ounce, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi sejak Februari 2013 sebesar USD1,623.45. Emas berjangka AS naik 0,5% pada USD1,620.50 per ounce.

"Sekarang setelah emas telah melampaui level USD1.600, lebih banyak investor dan pedagang akan mengambil posisi sekarang," kata Kepala Pedagang Investor Global AS Michael Matousek, dilansir dari Reuters, Jumat (21/2/2020).

Selain itu. Harga paladium turun 0,7% menjadi USD2.694.08 per ounce, setelah menyentuh rekor tertinggi USD.,841.54 di sesi sebelumnya karena kekhawatiran defisit pasokan. Perak turun 0,3% menjadi USD18,34, sedangkan platinum tergelincir 3% menjadi USD975,36.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa epidemi telah mengganggu pertumbuhan ekonomi China dan penyebaran lebih lanjut ke negara-negara lain dapat menggagalkan pemulihan ekonomi global pada tahun ini.

Bahkan ketika jumlah kasus korona baru di China melambat, penelitian baru menunjukkan bahwa virus itu lebih menular daripada yang diperkirakan sebelumnya ditambahkan ke alarm. Daegu, sebuah kota dengan 2,5 juta orang di Korea Selatan, telah menjadi korban terbaru virus corona di luar China. Tercatat kasus corona di Korea Selatan mencapai 104 yang dikonfirmasi dari virus seperti flu, dan melaporkan kematian pertamanya.