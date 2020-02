NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada Jumat (21/2/2020) waktu setempat. Di mana, spekulan meningkatkan taruhan jangka panjang bersih pada Dolar AS.

Mengutip Reuters, Jakarta, Sabtu (22/2/2020), terhadap sekeranjang enam mata uang lainnya, dolar AS turun 0,5%. Namun dalam seminggu, greenback mencatat kenaikan 0,2%, di mana merupakan kenaikan mingguan ketiga berturut-turut.

Sementara itu, Nilai posisi net long dolar adalah USD14,78 miliar untuk pekan yang berakhir 18 Februari. Posisi tersebut naik dari USD13,94 miliar minggu lalu. Itu adalah posisi net long dolar terbesar tahun ini.

Penempatan dolar AS berasal dari kontrak bersih spekulan Pasar Moneter Internasional dalam yen Jepang, euro, pound Inggris, franc Swiss dan dolar Kanada dan Australia. Menjadi mata uang yang net long berarti pedagang percaya nilai itu akan naik, sementara menjadi poin pendek untuk bias bearish.

Dalam ukuran yang lebih luas dari posisi dolar yang mencakup kontrak bersih pada dolar Selandia Baru, peso Meksiko, real Brasil dan rubel Rusia, dolar AS mencatat posisi net buy senilai $ 11,183 miliar, naik dari USD9,694 miliar seminggu sebelumnya.

Pada hari Jumat, dolar AS jatuh di seluruh papan setelah survei terhadap manajer pembelian menunjukkan aktivitas bisnis AS di sektor manufaktur dan jasa terhenti pada bulan Februari dan karena investor resah atas coronavirus yang menyebar cepat.

Dolar telah mengungguli sebagian besar mata uang tahun ini karena investor global menuangkan uang ke dalam saham dan obligasi AS di tengah ekspektasi Amerika Serikat akan kurang rentan terhadap kejatuhan ekonomi dari coronavirus, yang sudah mengancam untuk menekan tingkat pertumbuhan China dan mendorong Jepang dan zona euro ke dalam resesi. .

