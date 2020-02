JAKARTA - Pasar saham di seluruh dunia jatuh imbas wabah virus korona terus mengglobal. Angka kematian menyangkut virus Covid-19 itu kini mencapai 2.465 jiwa di seluruh dunia.

Korea Selatan yang mengalami peningkatan kasus korona mencapai lebih dari 600 kasus, membuat indeks KOSPI turun sebesar 3,2% di awal perdagangan hari ini. Sebagian besar kasus korona di Korea Selatan terjadi dalam cabang kelompok agama di bagian selatan negara itu.

Melansir CNN, Senin (24/2/2020), Futures Dow (INDU) turun sebesar 386 poin atau 1,3%. Sedangkan, S&P 500 (SPX) berjangka turun 1,3%.

Hal serupa juga dialami Nasdaq (COMP) yang turut berjangka turun hampir 1,9%. Dow ditutup turun 228 poin lebih rendah pada hari Jumat (21/2/2020). Ketiga indeks tersebut mencatat kerugian mingguannya.

Di tempat lain namun tetap di wilayah Asia, Hongkong, indeks Hang Seng (HSI) turun 1,7%. Dan Shanghai Composite (SHCOMP) China anjlok 0,8%. Sementara, pasar Jepang ditutup hari ini karna libur.

Kemerosotan juga terjadi pada sektor minyak. Futures Amerika Serikat (AS) turun 2,6% sehingga diperdagangkan pada harga USD52,01 per barelnya. Minyak mentah Brent yang merupakan patokan minyak global anjlok 2,75% dan terakhir diperdagangkan pada harga USD56,89 per barel.

Minyak mentah berjangka di Shanghai yang adalah patokan minyak di negara tirai bambu China juga mengalami kemerosotan sebesar 4,5% menjadi 393,3 yuan atau USD55,90 per barel.

Di Eropa, pihak berwenang Italia kini mengumumkan penutupan total di bagian utara negara sebagai langkah menahan penyebaran wabah terbesar korona. Kasus korona di Italia mengalami lonjakkan dari yang tadinya hanya 3 kasus menjadi sekarang lebih dari 130 kasus pada Minggu (23/2/2020) pagi kemarin.

Lonjakkan yang terjadi di Italia mengisyaratkan penyebaran wabah terbesar yang terjadi di luar Asia. Saat ini setidaknya ada 78.800 kasus korona yang telah dikonfirmasi secara global.

