JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengunjungi pabrik baja Krakatau Steel dan Krakatau Posco. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat produksi baja.

Krakatau Steel seperti dijelaskan Wamen Budi G Sadikin, berdiri pada Agustus 1970 silam. Perusahaan berpelat merah ini memproduksi baja lembaran panas dan baja lembaran dingin di Indonesia.

Selain itu, Budi juga menyebut industri besi dan baja sebagai ibu dari industri lainnya. Hal ini dikarenakan besi dan baja banyak digunakan sebagai bahan baku oleh banyak industri manufaktur.

"Industri Besi & Baja sering disebut sebagai “ibu dari industri-industri lain” (mother of all other industries), karena memang Besi & Baja sangat banyak digunakan sebagai bahan baku industri manufaktur lain," tulis Budi G Sadikin dalam unggahan Instagram pribadinya, Jakarta, Senin (24/2/2020)

Selain itu, Budi juga menyampaikan harapannya bahwa restrukturisasi Krakatau Steel dapat mengembalikan kejayaan Krakatau Steel yang nantinya turut mendukung Industri Nasional Indonesia.

"Restrukturisasi Krakatau Steel di Januari 2020, insya Allah akan mengembalikan kejayaan Krakatau Steel dalam mendukung pembangunan Industri Nasional Indonesia," tulisnya.

Budi menjelaskan kedua pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi mencapai 3 juta ton steel slab per tahunnya. "Mengunjungi pabrik baja Krakatau Steel dan Krakatau Posco yang masing-masing memiliki kapasitas produksi 3 juta ton steel slab/tahun," tulisnya. Sementara itu, pabrik baja Posco, tambah Budi, memiliki kapasitas produksi yang luar biasa. Pabrik baja Posco di Gwangyang mampu memproduksi 20 juta ton steel slab per tahunnya. "Dan mengunjungi pabrik baja Posco di Gwangyang, sebagai pabrik baja terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi, di satu lokasi, lebih dari 20 juta ton steel slab/tahun," tambah Budi.

