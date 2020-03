JAKARTA - Bank Indonesia (BI) masih yakin laju inflasi terkendali di 3% plus minus 1% hingga akhir tahun ini. Di mana pada Februari 2020, Bada Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi sebesar 0,28% (year to date) dan 2,98% (year on year).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI menilai laju inflasi masih tetap terkendali, bahkan sampai akhir tahun. Alasan pertama, permintaan dalam ekonomi kita masih lebih rendah dari kapasitas produksi. Artinya, kenaikan permintaan dan dampaknya pada inflasi itu sangat kecil.

"Kedua, harga impor ikut menurut, hal ini berdampak pada inflasi sangat rendah," ujar Perry, di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Perry melanjutkan, faktor ketiga terkait dampak nilai tukar Rupiah terhadap inflasi juga masih rendah. Sebab, BI menilai pelemahan Rupiah bersifat sementara karena memang sebelumnya investor seluruh dunia alami risk off.

Keempat, kata Perry, eratnya koordinasi BI dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Di mana ada Tim Pengendali Inflasi dengan anggota dan kementerian dan lembaga yang selalu mengatasi gangguan jangka pendek pada pasokan.

"Jadi dengan alasan keempat itu, BI yakin inflasi terkendali pada tiga persen plus minus satu persen," tuturnya.

