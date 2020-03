JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah pada perdagangan sore ini. Meski demikian, Rupiah berada di level Rp14.100-an per USD. Pelemahan Rupiah senasib dengan turunnya IHSG.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Kamis (5/3/2020) pukul 17.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 62,5 poin atau 0,44% ke level Rp14.175 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120-Rp14.181 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah melemah 3 poin atau 0,02% ke Rp14.170 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.158 per USD-Rp14.177 per USD.

Seperti diketahui, dolar Amerika Serikat (AS) beranjak pulih dari pelemahan terhadap sekeranjang mata uang pada perdagangan Rabu (4/3/2020) waktu setempat. Kenaikan tersebut sehari setelah Bank Sentral AS memangkas suku bunganya secara dadakan.

Bank sentral AS mengejutkan para investor dengan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin ke kisaran target 1,00% hingga 1,25%, dua minggu menjelang pertemuan kebijakan yang dijadwalkan secara berkala, dalam upaya untuk memerangi dampak ekonomi dari virus corona. Indeks dolar yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, adalah 0,19% lebih tinggi pada 97,315. Indeks tergelincir ke level 96,926 pada hari Selasa, level terlemah sejak 8 Januari. "Dolar telah menemukan langkahnya setelah fase kinerja yang buruk terhadap euro dan beberapa mata uang utama lainnya," Jonathan Coughtrey, direktur pelaksana di Action Economics, mengatakan dalam sebuah catatan.

