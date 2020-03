NEW YORK - Harga minyak mentah berakhir melemah usai naik di awal perdagangan. Hal ini dikarenakan para produsen utama minyak berjuang agar Rusia mengurangi pasokan lebih dalam lagi untuk mengimbangi penurunan permintaan imbas virus Korona atau Covid-19.

Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 73 sen atau 1,4% ke USD51,13 per barel usai mencapai level tertinggi USD53,03 di pagi hari. Sedangkan West Texas Intermediate (WTI) AS turun 40 sen menjadi USD46,78 per barel.

Arab Saudi dan anggota lain dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak berusaha untuk membujuk Rusia untuk bergabung dalam pengurangan produksi minyak tambahan yang besar untuk menopang harga. Grup, yang dikenal sebagai OPEC +, telah memotong 2,1 juta barel per hari dalam pasokan, membantu menopang harga minyak mentah.

Kelompok itu ingin memotong setidaknya 1 juta bph lebih banyak dalam pasokan dari pasar, sumber OPEC mengatakan kepada Reuters. Rusia, yang bukan anggota OPEC, dikenal karena melakukan kesepakatan seperti itu sampai menit terakhir. Hingga Rabu, satu panel beberapa menteri dari kelompok itu belum menandatangani perjanjian.

Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan pasar menghadapi surplus. "Saat ini, pasokan di pasar lebih besar dari permintaan," kata Zanganeh.

"OPEC dan non-OPEC perlu melakukan semua upaya mereka untuk menyeimbangkan pasar," tambahnya.

Goldman Sachs memangkas perkiraan harga Brent menjadi USD45 per barel pada bulan April sementara mengharapkan Brent untuk secara bertahap pulih menjadi USd60 per barel pada akhir tahun.

Bank mengatakan, sementara pengurangan produksi oleh OPEC "akan membantu menormalkan permintaan minyak dan inventaris akhir tahun ini, mereka tidak dapat mencegah akumulasi persediaan minyak besar yang sudah mulai."

Morgan Stanley memangkas prediksi harga Brent kuartal kedua 2020 menjadi USD55 per barel dan prospek WTI menjadi USD50 pada ekspektasi untuk pengurangan permintaan.

"Pasar akan terbebani oleh dampak coronavirus pada penghancuran permintaan," kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates. "Saya tidak melihat permintaan minyak pulih ke tingkat pra-virus selama beberapa bulan, karena wabah tambahan di Eropa dan AS akan menyebabkan perjalanan dan memenuhi gangguan dan kehancuran permintaan."

Stok minyak mentah di Amerika Serikat tumbuh 785.000 barel, kata Administrasi Informasi Energi AS, yang kurang dari yang diharapkan. Stok bensin dan solar keduanya turun lebih dari 4 juta barel. Ekspor melonjak menjadi hampir 4,2 juta barel per hari.

