NEW YORK - Harga minyak dunia sedikit menurun para akhir perdagangan Selasa (3/3/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan pengurangan produksi untuk menopang harga minyak serta pemangkasan suku bunga AS.

Harga minyak bergerak landai cenderung naik tipis. Hal ini dinilai baik karena pasar ekuitas anjlok lebih dari 3%.

Melansir reuters, Jakarta, Rabu (4/3/2020), minyak mentah AS naik 43 sen ke USD47,18 per barel. Sementara itu, minyak mentah Brent turun 4 sen ke USD51,86 per barel.

Harga sempat naik tajam setelah penurunan suku bunga Fed, dengan Brent mencapai sesi tertinggi USD53,90 per barel, dan minyak mentah AS menyentuh USD48,66 per barel. Tetapi harga mundur dan berbalik negatif karena investor khawatir tentang kehancuran permintaan global yang parah dari coronavirus.

Minyak mentah telah jatuh sejauh ini tahun ini karena kekhawatiran bahwa coronavirus dapat mengecilkan permintaan global. Brent telah jatuh 21% dan minyak mentah AS telah jatuh hampir 23%.

Pemotongan suku bunga AS secara singkat mendukung harga minyak, tetapi tindakan Fed juga menyarankan bahwa situasinya lebih serius daripada yang dipikirkan banyak pedagang, kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho di New York.

Harga minyak mentah terpukul ketika panel OPEC dan sekutunya, Komite Teknis Bersama (JTC), merekomendasikan untuk memperpanjang pemotongan yang ada hingga akhir tahun 2020 dan pemotongan lebih lanjut sebesar 600.000 barel per hari pada kuartal kedua, tingkat yang sama seperti yang direkomendasikan bulan lalu .

"Anda membutuhkan setidaknya 1 juta barel dalam pengurangan produksi tambahan, dan intervensi bank sentral tambahan untuk mendukung ekonomi global," kata Yawger.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen sekutu termasuk Rusia akan mempertimbangkan pengurangan produksi minyak dalam jumlah besar untuk mengangkat harga yang telah jatuh karena wabah koronavirus, kata menteri perminyakan Aljazair pada Selasa, ketika para menteri mulai berdatangan untuk melakukan pembicaraan di Wina. Beberapa anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) sedang mempertimbangkan pengurangan produksi yang lebih besar sekitar 1 juta barel per hari (bph). Brent dan WTI telah pulih selama dua hari terakhir setelah meluncur lebih dari 20% dari puncaknya pada Januari di tengah tanda-tanda penyebaran coronavirus telah mengurangi permintaan bahan bakar. Setelah The Fed melakukan pemangkasan tingkat darurat pertama sejak krisis keuangan, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan virus corona menimbulkan risiko material terhadap prospek ekonomi. Leonid Fedun, wakil presiden produsen minyak terbesar kedua Rusia Lukoil (LKOH.MM), mengatakan pemotongan tambahan yang diusulkan OPEC akan cukup untuk mengangkat harga minyak mentah kembali ke $ 60 per barel, yang menyarankan Rusia mungkin setuju untuk memangkas produksi lebih lanjut. Virus corona, yang berasal dari China, telah menyebar ke banyak negara dan telah membunuh lebih dari 3.000 orang di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, sekitar 100 orang dinyatakan positif. Bank sentral utama lainnya telah menjanjikan stimulus moneter dan fiskal. Juga, para menteri keuangan G7 akan membahas bagaimana melindungi dampak ekonomi dari wabah itu, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pada hari Senin. Stok minyak di Amerika Serikat, produsen dan konsumen minyak mentah terbesar di dunia, diperkirakan naik untuk minggu keenam sebesar 3,3 juta barel, sementara persediaan produk olahan diperkirakan akan turun, menurut jajak pendapat Reuters.

