NEW YORK - Harga emas berjangka mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan investor mencari investasi aman di tengah kekhawatiran virus Korona menyebar lebih luas.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (7/3/2020), harga emas di pasar spot naik 0,1% ke USD1.671,24 per ons. Emas berjangka AS diselesaikan 0,3% lebih tinggi USD1.672,40.

Emas telah melonjak 1,2% ke level tertinggi sejak Januari 2013 di USD1.689.65 di awal sesi. Tetapi kemudian menumpahkan semua keuntungan itu turun sebanyak 1,4%.

"Kami melihat banyak volatilitas di pasar ekuitas, kerugian dan ketidakpastian yang cukup besar membawa S&P di bawah ini 3.000. Kami kemungkinan besar melihat likuidasi emas untuk tutupi panggilan margin," kata Bart Melek, kepala komoditas strategi di TD Securities.

"Ini sangat mengingatkan pada apa yang terjadi di Internet koreksi selama krisis keuangan," ujarnya.

Saham AS merosot dan Dow Jones Industrials merosot hampir 2%, sementara obligasi pemerintah menguat karena para pedagang khawatir tentang perlambatan ekonomi yang berkepanjangan.

Harga minyak juga jatuh lebih dari 8% ke level terendah level sejak pertengahan 2017. "Dip ini (dalam emas) harus dibeli dengan cukup cepat hari terus berjalan. Selama virus ini ada dalam tajuk utama di sana, perkirakan emas akan terus naik, "kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures.

Meskipun mengalami kerugian, safe-haven gold masih berada di jalur untuk kenaikan mingguan terbesar sejak Februari 2016.

Hampir 60 kasus coronavirus baru dikonfirmasi di Amerika menyatakan pada hari Kamis. Secara global, kasus virus melampaui 100.000 dan lebih dari 3.300 kematian telah dilaporkan. Dana Moneter Internasional pada hari Rabu mengatakan wabah akan menahan kenaikan output global 2020 ke laju paling lambat sejak krisis keuangan 2008-2009.

Epidemi menimbulkan "risiko yang berevolusi" terhadap ekonomi AS dan pejabat bank sentral memantau perkembangan dengan cermat, Baru Presiden Federal Reserve York John Williams mengatakan pada hari Kamis.

Federal Reserve membuat keadaan darurat 50 basis poin pemotongan suku bunga pada hari Selasa, pemotongan antar-pertemuan pertama sejak 2008. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang bullion yang tidak menghasilkan.

Data penggajian non pertanian AS menunjukkan peningkatan yang kuat pada mempekerjakan pada bulan Februari, tetapi laporan tersebut mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya dampak dari wabah.

Palladium turun 0,5% menjadi USD2.520,92 per ons dan perak turun 0,9% pada USD17,26 per ons. Sedangkan Platinum naik 3,1% ke USD891,08 per ons.

