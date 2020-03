JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggunakan waktu libur bersama keluarga. Bendahara negera ini pun memanfaatkan waktunya dengan bermain bersama cucu-cucunya.

Sri Mulyani membagikan momen bahagia dengan senyum sumringah dalam unggahan di Instagram resminya @smindrawati, Minggu (8/3/2020). Mengenakan kaos berwarna hitam, nampak Sri Mulyani sedang berpose dengan kedua cucunya.

Sri Mulyani juga menampilkan video yangmemperlihatkan keahlian cucunya bernyanyi. Cucu perempuan yang mengenakan gaun berwarna merah nampak aktif dan senang saat difoto dan bergaya ala putri dengan mahkota di kepalanya.

Postingan ini sudah disukai oleh 41.811 pengikut setianya serta mendapatkan ragam komentar dari netizen. Berikut Okezone sudah merangkumnya.

