TANGERANG - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan akan memproduksi 6 juta masker pada April 2020. Angka ini untuk memenuhi stok masker dalam negeri yang langka akibat virus korona.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya sedang meminta bahan baku masker dari China. Mengingat pasokan bahan baku dari China sudah distop karena semakin meluasnya wabah virus korona di negeri Tirai Bambu tersebut.

Baca Juga: Tenang, Erick Thohir Sebut BUMN Bakal Produksi 6 Juta Masker

Selain itu, pihaknya juga tengah mencari bahan baku masker dari negara lainnya seperti India. Apalahi, wabah virus korona kini sudah meluas ke Eropa.

"Makanya kemarin saya bilang kalau China habis kita cari Eropa. Sekarang Eropa mulai kejadian seperti ini ya kita mesti cari dari India atau dari ini," ujarnya saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: Tak Pakai Masker saat Cek Bandara Soetta, Erick Thohir: Itu untuk Orang Sakit

Oleh karena itu lanjut Erick, dirinya meminta agar bahan baku masker bisa diproduksi juga di dalam negeri, sehingga ketika kelangkaan terjadi, produksi dan pasokan masker untuk kebutuhan dalam negeri bisa tetap berjalan.

"Makannya ke depan masalah bahan baku masker ini yang kertas kecil itu kita kalau bisa buat sendiri kenapa tergantung negara lain," katanya.

Adapun stok masker saat ini di PT Kimia Farma Tbk naik turun seiring adanya wabah virus Korona yang sudah masuk ke Indonesia. Apalagi, saat ini permintaan masker di dalam negeri semakin tinggi.

Menurut Erick Thohir, naik turunnya stok tergantung permintaan dan daerahnya. Misalnya saja di Jakarta yang menurutnya saat ini kondisi stok masker aman, sedangkan di Manado justru kehabisan stok.

"Kita jujur stok masker di Kimia Farma up and down tergantung kebutuhan. Kemarin saya cek di Jakarta aman, Manado kehabisan di Padang aman," kata Erick