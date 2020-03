SINGAPURA - Harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan Senin. Harga minyak merosot lebih dari $ 1 per barel karena penurunan suku bunga jadi 0%-0,2% oleh Federal Reserve (The Fed) gagal menenangkan pasar keuangan global yang panik oleh penyebaran cepat virus corona atau coronavirus (Covid-19) dan memuncaknya gangguan ekonomi.

Pada akhir pekan, pemerintah membatalkan penerbangan untuk mencegah virus, memberi tahu beberapa bisnis seperti restoran untuk menutup dan mendorong lebih banyak orang untuk tinggal di rumah.

Melansir Reuters, Senin (16/3/2020), harga minyak mentah Brent turun USD1,83 menjadi USD32,02 per barel, memperpanjang penurunan lebih dari 20% minggu lalu.

Sementara itu, harga minyak mentah AS turun USD1,53 ke USD30,20 per barel, setelah tergelincir di bawah USD30 di awal sesi, meskipun janji Presiden Trump AS untuk menaikkan cadangan minyak strategis di konsumen minyak terbesar dunia.

Pasar minyak berada di bawah tekanan kuat dari kedua kekhawatiran tentang kehancuran permintaan karena pandemi virus korona menyebar dan kelebihan pasokan setelah eksportir utama Arab Saudi meningkatkan produksinya dan memangkas harga untuk meningkatkan penjualan kepada konsumen di Asia dan Eropa.

"Ketika pemerintah di seluruh dunia meningkatkan upaya mereka untuk mengendalikan dan meminimalkan kerusakan kesehatan dan ekonomi, para investor waspada akan respons bank sentral yang lebih banyak," kata Michael McCarthy, kepala strategi pasar di CMC Markets di Sydney.

