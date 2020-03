JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tengah menuju Rp16.000 per USD. Di mana saat ini Rupiah berada di Rp15.712 per USD menurut referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI).

Hal tersebut membuat Rupiah menjadi pantauan para netizen. Terutama dicuitan Twitter.

Dari pantauan Okezone, Jakarta, Kamis (19/3/2020) pada pukul 14.00 WIB, tagar Rupiahambyar menjadi trending topic di Twitter. Selain itu, Rp16.000 juga menjadi trending topic.

Terlihat ada sekira 8.991 cuitan yang menggunakan #Rupiahambyar. Begitu juga dengan Rp16.000 sudah mencapai 3.400 cuitan di waktu yang sama.

Hal ini membuat banyaknya komentar dari para netizen. Berikut cuitan-cuitan tersebut:

"Ambles pak #RupiahAmbyar," cuit @M***Nyi****

"Cusssss meroket bagai basket...," cuit @wa****id***t

"Bentar lg tenggelam #RupiahAmbyar," ujar @alun***1*9

"Naik Terooosss, aku siap2 jual euro wkwkwk @RupiahAmbyar," cuit @Hil***ff**ia*.

(rzy)